Взривяват контролирано големи боеприпаси край завода "ЕМКО“

На територията на завод Емко в с. Белица ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи.

Това ще стане в периода от 13.00 до 16.00 часа днес, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Габрово.

Ще бъде задействана и националната система BG - ALERT.

От полицията съобщиха за предстоящите действия във връзка с необходимостта от осигуряване на безопасността в района.

На 10 август след взрив в склад на фирма "Емко" ООД край тревненското село Белица избухна пожар от излетелите отломки в района. На брифинг във вторник бе съобщено, че нощта е преминала спокойно и няма риск за населените места около склада и завода за боеприпаси. Днес от полицията уточниха, че продължава обследването на района около складовата база, където имаше инцидент с взривове, като на място все още има тлеещи огнища и разпръснати боеприпаси, които представляват потенциална опасност. Очаква се разследващите прокурори да влязат утре на мястото на инцидента.