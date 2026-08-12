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Взривяват контролирано големи боеприпаси край завода "ЕМКО“

Ще бъде задействана и националната система BG - ALERT

12.08.2026 | 13:27 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

На територията на завод Емко в с. Белица ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи.

Това ще стане в периода от 13.00 до 16.00 часа днес, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Габрово. 

Ще бъде задействана и националната система BG - ALERT.
От полицията съобщиха за предстоящите действия във връзка с необходимостта от осигуряване на безопасността в района.

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На 10 август след взрив в склад на фирма "Емко" ООД край тревненското село Белица избухна пожар от излетелите отломки в района. На брифинг във вторник бе съобщено, че нощта е преминала спокойно и няма риск за населените места около склада и завода за боеприпаси.  Днес от полицията уточниха, че продължава обследването на района около складовата база, където имаше инцидент с взривове, като на място все още има тлеещи огнища и разпръснати боеприпаси, които представляват потенциална опасност. Очаква се разследващите прокурори да влязат утре на мястото на инцидента. 

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