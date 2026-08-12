Takeaway напуска българския пазар, доставките спират на 15 септември

Компанията за доставка на храна и продукти JustEatTakeaway.com ще прекрати дейността си в България. Това става ясно от официално изявление на компанията.

"Компанията възнамерява с това спиране да фокусира инвестициите си върху ускоряване на растежа и изграждане на силни, устойчиво печеливши пазарни позиции, като същевременно продължава да предоставя възможно най-доброто изживяване на клиентите, партньорите и куриерите.

С над 20-годишна история в България, бизнесът работи от 2018 г. под разпознаваемата оранжева марка Takeaway.com. Бихме искали да благодарим на нашите партньори, персонал, куриери и лоялни клиенти, че бяха част от това пътуване.

Ще спазваме законовите процедури за приблизително 220 засегнати служители и 480 куриери. Целта ни е да ги подкрепяме отблизо през целия този процес", написаха на сайта си от Just Eat Takeaway.

Компанията планира да прекрати всички доставки от 15 септември 2026 г., "при спазване на всички приложими законови изисквания".