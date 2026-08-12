Ефремова: Агенцията за социално подпомагане е имала сигнал за едно от децата в Пловдив

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова коментира ужасяващата трагедия в Пловдив, където деца пребиха до смърт 37-годишният Георги Кузев.

"Вчера бе обсъден този въпрос с тази изключителна жестокост и трагедия, сполетяла българското общество. Това е ясен сигнал, че се изискват допълнителни мерки – нито една система не може самостоятелно да се справи", категорична е министърката.

По думите ѝ България има национална програма за превенция от насилие и защита на децата от насилие:

"Тази програма и в момента съществува и приключва своето изпълнение в края на тази година. Тя ще бъде продължена до 2030 г. Обичайно по-големият фокус е работата ни с деца жертви на насилие, а не с деца насилници. Ще се фокусираме оттук насетне върху превантивните мерки. България има и широка мрежа от социални услуги, които работят и със семейства и деца. Тези услуги са на разположение на семействата. Вече се работи на терен по случая в Пловдив, насочени са семействата и родителите на тези деца за работа и в социалните услуги с нашите психолози, за да помогнем да не се допускат повече такива трагедии.“

„Тези трагедии са знакови за това колко е болно обществото ни. Работим съвместно със службите на МВР, в координация с всички други служби, вкл. и социалната, за да може всеки със своята компетентност да помогне на семействата и децата, обкръжаващи тази група деца“, заяви Ефремова.

Тя отправи апел към всички родители: „Моля, проверявайте приложенията, които вашите деца използват. Направете ограничение на времето за ползване на различните приложения в интернет на вашите деца. За нас предстои много работа по информиране на родителите и възпитание на децата колко опасен може да бъде интернет.“

„Обсъдихме всякакви мерки, вкл. рестрикции в социалните мрежи и опитът на други държави с подобни мерки. Забраната сама по себе си понякога не е достатъчна, затова обсъждаме по-голям аспект мерки. Има работни формати, в които се работи по темата и за закон, и за различни мерки. Аз ще започна работа още през септември, за да може националната програма да е готова в рамките на месец и половина“, обяви още тя.

"Тези трагични случаи са показателни за сериозните проблеми в нашето общество. Работим заедно със службите на МВР и в координация с всички останали институции, включително социалните служби, за да може всяка от тях според своята компетентност да окаже необходимата помощ на семействата и децата, които са в обкръжението на тази група“, заяви Ефремова.

Тя призова родителите да следят внимателно какви приложения използват децата им и да поставят ограничения върху времето, което те прекарват в различните интернет платформи. По думите й предстои сериозна работа за повишаване на информираността на родителите и за възпитанието на децата относно опасностите, които крие интернет.

Ефремова съобщи още, че са обсъждани различни мерки, включително ограничения в социалните мрежи и опитът на други държави, които вече са въвели подобни правила. Тя подчерта, че само забраните невинаги са достатъчни, поради което се разглеждат и допълнителни мерки. По темата вече работят различни експертни формати, които обсъждат както законодателни промени, така и други възможности за действие. Министърът заяви, че ще започне работа още през септември, така че националната програма да бъде изготвена в рамките на около месец и половина.

Относно информацията, че Агенцията за социално подпомагане е имала сигнал за едно от децата в Пловдив, министърът уточни: „Действително е имало подадена информация и със семейството на това дете е работено над месец. Става въпрос за прояви, свързани с определено девиантно поведение, но не такива като тежкото убийство.“