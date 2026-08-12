Треньор на кучета: Нужна е социализация на животното от ранна възраст

През последните седмици имаше няколко инцидента с кучета, които нападнаха деца. Защо домашни любимци нападат и възможно ли е при добра тренировка на кучето и отговорност на стопаните да се предотвратят подобни инциденти?

Отговорното отглеждане и правилната социализация още от най-ранна възраст са сред най-важните условия едно куче да не проявява агресия. Това обясни треньорът на кучета Венци Дачевски в предаването "България сутрин".

По думите му подготовката за появата на домашен любимец трябва да започне още преди кучето да влезе в дома.

Както бъдещите родители четат книги, посещават курсове или разчитат на съвети, така и бъдещите стопани трябва предварително да са наясно с отговорността, която поемат.

"Не е въпросът просто да си вземем куче за Коледа. Сложете си снимки и календари. Истинското куче е отговорност към обществото и към самото животно."

Според Дачевски изборът на домашен любимец трябва да бъде съобразен с начина на живот на стопанина, а не да се основава единствено на външния вид или моментното желание.

Затова хората често се консултират с него какво куче би било подходящо за тях. Когато изборът е направен разумно и човек е наясно какво му предстои, вероятността отношенията между стопанина и животното да се развият добре е значително по-голяма.

В ефира на Bulgaria ON AIR Дачевски припомни, че различните породи са селектирани с различна цел. При едни са силно развити ловните инстинкти, докато други са създавани като служебни кучета и може да бъдат обучавани за откриване на опасни вещества или за работа при специализирани операции.

"Кучето има инстинкти. Ние го обучаваме как да ги контролира", отбеляза треньорът.

Особено внимание трябва да се обръща на поведението на децата около животни. За кучето малко същество, което тича, пищи или прави резки движения, може инстинктивно да привлече вниманието му и да предизвика фиксиране.

Затова при среща с непознато куче детето не трябва да крещи или да побягва. Според Дачевски проблемът често е, че децата просто не са научени как правилно да се държат около животни.

Дори когато кучето вече е проявило агресия или е стигнало до ухапване, това не означава, че поведението му не може да бъде коригирано.

"Когато имаме проблем и се изправим срещу него, ситуацията може да се подобри или да бъде решена на 100%", увери гостът на предаването.

Най-важна обаче остава превенцията. Социализацията трябва да започне отрано, като кучето постепенно свиква с различни шумове, хора, други животни и присъствието на деца. То трябва да бъде обучено да не се фиксира върху подобни дразнители и да реагира спокойно.

Дачевски направи паралел между възпитанието на децата и обучението на домашните любимци. Децата преминават през детска градина и училище, докато при кучетата често се очаква стопанинът сам да знае как да се справи с всяка ситуация.

Според него няма нищо нередно собственикът да потърси професионална помощ, когато не успява сам да контролира поведението на животното.