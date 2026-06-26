Инфлуенсърът Стоян Колев със закана: Отмъщението е сигурно ВИДЕО

Съдът в Пазарджик вчера взе решение да остави под домашен арест инфлуенсъра Стоян Колев. Той беше арестуван на АМ "Тракия" заради опасно шофиране и показване на пневматична пушка през люка на автомобила.

След излизането си от съда Колев пусна няколко видеоа в Instagram профила си.

"Отмъщението е сигурно, искам да го знаете. Инкед, как си, напускай държавата", казва Колев в едно от видеата.

"Аз съм под домашен арест, обаче ще вземеш томахавките, когато съм вкъщи", казва още инфлуенсърът, цитиран от Bulgaria ON AIR.

Съдът смята, че няма опасност Колев да се укрие.

Срещу него са повдигнати две обвинения - за пътно хулиганство и управление на моторно превозно средство под въздействието на кокаин.

Вижте повече във видеото.