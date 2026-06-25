Пуснаха под домашен арест инфлуенсъра Стоян Колев

Съдът в Пазарджик пусна под домашен арест 39-годишния Стоян Колев, който беше арестуван на АМ "Тракия" за шофиране под въздействие на наркотици и пътно хулиганство, че няма опасност да се укрие.

Преди разглеждането на жалбата на Колев срещу наложената му мярка за неотклонение пред сградата на Окръжния съд се събраха негови привърженици, които скандираха за освобождаването му.

Преди седмица Районната прокуратура в Пазарджик привлече като обвиняем Колев за това, че на 16 юни т.г. на автомагистрала „Тракия“ в посока от София към Бургас, при управление на автомобил, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи се в агресивно шофиране и показване на пневматична пушка през люка на колата. На мъжа беше повдигнато и второ обвинение за това, че е управлявал моторно превозно средство, собственост на дружество, след употреба на кокаин, установено с техническо средство. При задържането той се обяви за жертва на системата.

Припомняме и че Стоян Колев бе задържан през май, когато направи невиждан екшън на бензиностанция в Бургас. Тогава стана ясно, че за няколко минути, дори след 00:00 часа, Колев е способен да извади стотици навън. Вярно е, че повечето от тях са сеирджии, но те се притекоха на призива му да се съберат в Бургас, за да покажат мощ срещу друг инфлуенсър.

Той е попуялярен сред поколението Gen Z.