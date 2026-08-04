Активираха BG-ALERT в Монтана заради жегата

Жителите на област Монтана получиха информационно съобщение чрез системата BG-ALERT. Причина за активирането ѝ са високите температури в региона. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология към 18:00 часа термометрите в Монтана са отчели 37 градуса.

Предупреждението беше изпратено заради очакваните високи температури и повишения риск от възникване на пожари.

От Областната администрация уточниха, че известието не означава, че има възникнала извънредна ситуация или непосредствена опасност.

Целта на предупреждението е гражданите да бъдат своевременно информирани и да проявят повишено внимание в периода на висок риск от пожари.

От институцията призоваха хората да бъдат внимателни и отговорни, за да се предотвратят инциденти.