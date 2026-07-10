Активираха BG-ALERT заради тежката катастрофа на АМ "Тракия"

Снимка: ОДМВР Бургас 1 / 4 / 4

Областна администрация - Ямбол задейства системата BG-ALERT заради тежката катастрофа на 311-ия километър на автомагистрала "Тракия". При инцидента ТИР разкъса мантинелата и навлезе в насрещното движение, като удари две коли. Има един загинал.

Медицинския хеликоптер кацна успешно в района на УМБАЛ - Бургас малко след 15:15 часа днес. С него беше транспортиран един от пострадалите при жестокото меле с ТИР на магистралата.

Пациентът е 29-годишен мъж, пътувал в еда от смачканите коли. В момента лекарите от спешното отделение го преглеждат обстойно, за да преценят състоянието му.

Във връзка с инцидента движението временно се пренасочва. Автомобилите, пътуващи в посока Бургас, ще бъдат отклонявани при пътен възел "Зимница", като ще преминават по път I-6 през пътен възел "Петолъчката" и след това ще продължават към Бургас.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков отправи апел към всички водачи:

"Моля всички шофьори да проявят търпение и разбиране заради въведената временна организация на движението. Спазвайте указанията на служителите на МВР и пътните знаци, не предприемайте рискови маневри и шофирайте с повишено внимание. Най-важното е всеки да достигне безопасно до своята дестинация".

От Областна администрация - Ямбол призовават гражданите да следят актуалната информация за пътната обстановка и да планират пътуванията си, като се съобразяват с временната организация на движението.

Преди три седмици, на 25 юни, тежка катастрофа в ямболския участък на автомагистрала "Тракия" между камион и лек автомобил отне живота на трима души, сред тях две момчета на 9 години. При инцидента отново тежкотоварен автомобил премина през мантинелата и удари лек автомобил в насрещното платно.

Пак на 25 юни камион премина през мантинела и се удри в автомобил в района на Мало Бучино.

На 26 юни водач на камион катастрофира на АМ "Тракия" в района на Карнобат.

На 3 юли две катастрофи с тежкотоварни камиони блокираха движението по АМ "Хемус" край София за часове.