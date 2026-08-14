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Ограничения по магистрала „Тракия“ заради ремонт

От 6:30 ч. до 13 ч. ще се премахва крайпътна растителност в участъка между 21-ви и 28-ми километър

14.08.2026 | 06:30 ч. 2
Снимка АПИ

Снимка АПИ

Ако шофирате по автомагистрала „Тракия“ днес, бъдете внимателни - в участък в Софийска област ще се премахва крайпътна растителност, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. 

От 6:30 ч. до 13 ч. ще се премахва крайпътна растителност в участъка между 21-и и 28-и км. 

При изпълнение на планираните дейности в платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата и активната без ограничения.

Пътната агенция апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да бъдат внимателни. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

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