Ограничения по магистрала „Тракия“ заради ремонт

Ако шофирате по автомагистрала „Тракия“ днес, бъдете внимателни - в участък в Софийска област ще се премахва крайпътна растителност, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От 6:30 ч. до 13 ч. ще се премахва крайпътна растителност в участъка между 21-и и 28-и км.

При изпълнение на планираните дейности в платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата и активната без ограничения.

Пътната агенция апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да бъдат внимателни. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.