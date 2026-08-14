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Александра Начева донесе втори бронз от европейското по атлетика

Титлата отново спечели Дария Деркач от Италия

14.08.2026 | 06:45 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Александра Начева донесе втори бронз за България от европейското по лека атлетика в Бирмингам.

С лично постижение от 14,40 метра тя остана трета в тройния скок. Титлата отново спечели Дария Деркач от Италия с 14,60, най-добро постижение в Европа за сезона. Втора остана белгийката Салия Гисе, която изпревари Алекс само с 6 сантиметра. 

Габриела Петрова успя да запише само 13,75 метра, което я остави на 11-о място.

"Чувствам се невероятно. Най-добре от последните 5-6 години", заяви Начева след успеха. "Не беше лесно. Благодаря на всички, които ме подкрепяха през това време", допълни тя. 

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