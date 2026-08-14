Мощна експлозия в завод за боеприпаси край Рим

Пожар и експлозия избухнаха в голям завод за производство на боеприпаси в Колеферо, на юг от Рим, предадоха АНСА и Франс прес.

Инцидентът е станал в бившия завод Simmel Difesa, който в момента е собственост на KNDS Ammo Italy, предаде БТА.

Компанията произвежда боеприпаси със среден и голям калибър за сухопътната армия и военноморските сили, както и твърди горива за космически ракети носители.

По първоначална информация аварията е възникнала в цеха за пресоване на барут.

На място са изпратени няколко екипа на пожарната, но те не са успели да започнат веднага работа заради риска от нови взривове.

Според информация на АФП експлозията е станала в следобедните часове в Колеферо, град, разположен на около 40 километра югоизточно от Рим. Данните са потвърдени от италианските карабинери.

Заводът е собственост на германската отбранителна група KNDS и произвежда боеприпаси със среден и голям калибър за сухопътната и военноморската отбрана, както и твърдо гориво за аерокосмически ракети.