Земеделец откри 500-килограмова неизбухнала бомба в двора си

Останала от времето на съветското нашествие в Афганистан (1979 – 1989) 500-килограмова бомба беше открита от афганистански земеделец в двора на дома му, съобщи полицията на южноазиатската страна, цитирана от Франс прес.

Тя е била обезвредена без жертви.

Според службата на ООН за борба с мините, след изтеглянето на съветските войски през 1989 г. мини и други невзривени боеприпаси, останали след десетилетията на война в страната, са убили или ранили над 45 000 афганистански цивилни.

В сряда жител на село Сир в източната провинция Газни е открил "подозрителен предмет в градината на дома си и е уведомил силите за сигурност", заяви говорителят на местната полиция Халид Сархади, предаде бТВ.

На мястото са пристигнали представители на афганистанските сили за сигурност и на Агенцията за предотвратяване на бедствия, както и сапьорски екип на неправителствената организация Датски съвет за бежанците.

"Там беше открита 500-килограмова бомба от времето на съветското нашествие. Тя беше транспортирана до планински район, където сапьорите я унищожиха по безопасен начин", уточни Сархади.

Въпреки големия брой мини и други взривни устройства, разпръснати из територията на Афганистан, броят на екипите за разминиране е намалял с 64% през последните 2 години поради недостиг на средства, заяви през юни Ник Понд, директор на афганистанския клон на службата на ООН за борба с мините.