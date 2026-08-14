Шишков: “Хемус” до Търново ще бъде завършена до края на мандата

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков даде обещание, че автомагистрала “Хемус“ ще бъде напълно завършена до Велико Търново до края на мандата на това правителство.

Шишков добави, че за лот между Велико Търново и Шумен също има готовност да започне да се строи, но при лотове 7 и 8 нещата са по-сложни, защото за тях липсват проекти.

“За лот 7 и 8 много бързо трябва да направим проекти и да се започне с изграждането на трасето. Мога да обещая, че всичко това, освен 7 и 8 лот, ще бъде направено и завършено“, министърът от Плевен.

Наследствени проблеми

Шишков каза още, че има наследствени проблеми, които се изразяват най-вече в липсата на инфраструктура и стари договори.

“Възложил съм да се направи правен анализ, за да стане ясно какво трябва да бъде юридическото продължение на магистрала “Хемус“. Искаме да разберем дали държавата може да си позволи да разваля тези договори или сме в безизходица. Ще намерим най-рационалното решение, което да бъде в полза на обществото. Това ще се случи до края на месеца, така че очаквайте правен анализ, управленско решение и продължаване на строителството на магистралата. Досега всичко се правеше в ущърб на държавата, но сега нещата ще стават по друг начин”, каза още Шишков.

На въпрос какво се случва с Околовръстния път на Плевен Шишков отвърна, че той първо трябва да бъде проектиран, преди да бъде построен.

Министърът заяви, че до два месеца ще бъде възложено и проектирането на водопровода от Черни осъм до Плевен, който по думите му е на повече от 50 години, поради което не се намира в най-доброто експлоатационно състояние.

Управленската програма

По повод управленската програма на кабинета, Шишков коментира:

“Ще ви го кажа като архитект с едно изречение - предишните управленски програми бяха като предпроектни проучвания, докато нашата е работен проект”, каза регионалният министър.

“Казвам го, защото ще видите колко детайли има в нея, които не са само плод на случайни дати, а на задълбочен анализ как да бъде развита тази държава, която беше забравена от политиците в годините назад. Ще разберете колко е отговорна и задълбочена, защото зад всяка дата и реформа стои смислен и реален срок. Защото най-лесно е да напишем срокове, които не са реални. Става дума за много кратки срокове за много неща“, допълни министърът.

Шишков обаче каза, че “преди да променим нещата в държавата, трябва да променим на първо място начина на мислене“.