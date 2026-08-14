Името на Тръмп ще бъде върнато на фасадата на "Кенеди център"

Управителният съвет на центъра "Кенеди“ във Вашингтон гласува да се добави името на президента Доналд Тръмп към фасадата на сградата, предназначена за сценични изкуства – два месеца след като съдия разпореди премахването му, съобщава ВВС.

Членовете на съвета, много от които са съюзници на Тръмп, гласуваха в четвъртък към официалното име на центъра да се добави надписът "Реставриран и обновен от президента Доналд Дж. Тръмп“, съобщи конгресменът от Демократическата партия Джойс Бийти, която е член на съвета.

"Това последно развитие е очевиден опит за заобикаляне на съдебното решение и е в разрез със законите, приети от Конгреса. Ще продължа да се боря за този ценен национален паметник", добавиха пот центъра.

Говорителят на Белия дом Лиз Хюстън заяви: "Под смелото ръководство на президента Тръмп центърът "Кенеди“ е на път да се превърне в най-добрата културна институция в света".

В четвъртък съветът гласува и за пристъпване към двугодишно затваряне на обекта заради планирани ремонти - мярка, която по-рано беше блокирана от федерален съдия.

В края на май съдията от Окръжния съд на САЩ Кристофър Купър постанови, че името на президента е било добавено към сградата в центъра на Вашингтон незаконно, тъй като тя не може да бъде преименувана без одобрението на Конгреса.

Съдията разпореди премахването му и то беше свалено миналия месец, въпреки опита на администрацията на Тръмп в последния момент да спре изпълнението на разпореждането.

Апелативен съд отказа да се намеси незабавно, като позволи процесът по премахването да продължи, докато бъдат представени допълнителни аргументи.

Администрацията на Тръмп изтъкна, че промяната на името на центъра би могла да създаде объркване, ако решението впоследствие бъде отменено.

Случаят произтича от по-широк правен спор относно преименуването на културната институция, която според американското законодателство е определена като мемориал на президента Джон Ф. Кенеди.

Миналата година президентът на САЩ обяви, че ще добави името си към това на институцията – наред с други мерки за промяна на бранда в столицата на страната.

През февруари 2025 г. той смени няколко членове на настоятелството на центъра и сам се назначи за член на съвета, преди да бъде избран за негов председател.