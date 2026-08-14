Руският Черноморски флот понесе нов удар: повредени са две фрегати (СНИМКИ)

Нови сателитни снимки, публикувани от Vantor на 12 август, показват видими щети от пожар по две руски фрегати в района на пусковите установки за крилати ракети "Калибр" – това е най-ясният независим поглед досега върху последствията от нощния удар на Украйна срещу военноморската база в Новоросийск, пише Defence.

Снимките обхващат корабите "Адмирал Есен" и "Адмирал Макаров" – и двете фрегати от проект 11356R, които служат като основни носители на ракети "Калибр" за руския Черноморски флот. Всеки кораб разполага с вертикална пускова система с осем гнезда за ракетите, които Русия е използвала многократно за нанасяне на удари по цели в цяла Украйна. Журналистът Джейк Епстийн публикува снимките на Vantor в X, като отбеляза, че предните ракетни батареи и на двете фрегати изглеждат засегнати от удари и пожари, макар че той не определи корабите като потънали, нито потвърди, че те са трайно изведени от строя.

Генералният щаб на Украйна потвърди ден по-рано, че през нощта на 12 август Силите за отбрана са нанесли удари по четири руски военни кораба в Новоросийск, като идентифицира корабите като "Адмирал Есен", "Адмирал Макаров", малкия ракетен кораб "Буян-М" от проект 21631 и патрулния кораб "Василий Биков" от проект 22160. Генералният щаб определи оценката си като предварителна и заяви, че степента на щетите все още се установява – уговорка, която сателитните снимки от сряда не са изяснили напълно.

Украинската OSINT група Exilenova+ беше оценила поотделно същата обща зона на щетите преди разпространението на снимките от Vantor, като идентифицира удари в близост до пусковите установки "Калибр" на "Адмирал Макаров" и задната му надстройка, където са монтирани радарните системи на кораба, както и подобна картина на щети в зоната на пусковите установки на „Адмирал Есен“. Оценката на групата, заедно с по-новите снимки на Vantor, достига до едно и също заключение: видимите щети са концентрирани конкретно около ракетните пускови клетки на всяка фрегата, а не по целия корпус.

New satellite imagery shows damage at Russia’s naval base in Novorossiysk today following a large-scale Ukrainian drone and missile attack. Three frigates and a patrol vessel were damaged, and two submarines potentially as well. (📸: @vantortech) pic.twitter.com/8ihOHvn89t — Jake Epstein (@byjepstein) August 12, 2026

Това, което снимките не установяват, е колко сериозни всъщност са тези повреди.

Снимките показват това, което няколко анализатори описаха като краткотраен пожар в близост до пусковите установки, което съответства по-скоро на удар с дрон, отколкото на по-голям експлозивен удар, но състоянието на пусковите тръби, запасите от ракети и съседната електроника не може да бъде определено само въз основа на сателитните снимки. Кратък пожар при ракетна пускова установка сам по себе си не показва дали вертикалните пускови камери са били унищожени, изведени от строя или са останали функционални под видимите следи от изгаряне, и остава възможно корабите да са претърпели вторични щети от фрагменти, изхвърлени при първоначалната експлозия.

Сроковете за ремонт на повреди от този вид са трудни за прогнозиране въз основа на снимките. Съвременните ракетни системи на военните кораби включват гъста електроника, кабелна мрежа и сензорно оборудване около пусковите клетки, и дори ограничени пожарни щети в тази зона могат да изискват обширна диагностична работа, преди корабостроителницата да може да определи какво трябва да бъде подменено. Към сряда нито руското Министерство на отбраната, нито руските държавни медии бяха публикували оценка на щетите за нито една от двете фрегати.

Ударът съответства на документиран модел и за двата кораба. Украинските сили по-рано твърдяха, че са поразили "Адмирал Есен" на 2 март 2026 г. и "Адмирал Макаров" на 6 март 2026 г., според информация на Maritime Executive, макар че за нито един от тези по-ранни твърдени удари не беше потвърдено, че е причинил щети, сравними с тези, които се виждат на снимките от сряда.

Новоросийск се превърна в основна оперативна база на Черноморския флот, след като Русия премести голяма част от флота там в отговор на повтарящите се украински удари по обекти в окупирания от Русия Крим – промяна, която не е предпазила флота от продължаващото украинско въздействие.

Освен двете фрегати, по-широкото сателитно покритие от сряда и анализът на OSINT сочат щети в пристанището на Новоросийск и инфраструктурата на Черноморския флот. NOELreports, анализатор на данни от отворени източници, който разгледа снимките на Vantor, идентифицира допълнителни щети във военноморската база, обхващащи фрегата от клас "Кривак" и други кораби, докато украинският президент Володимир Зеленски заяви в сряда, че Киев е използвал комбинация от дронове с голям обсег и други оръжия в това, което той нарече успешна операция срещу кораби от руския флот в залива. В изявлението на Зеленски сред ударените кораби бяха посочени голям десантен кораб и корвета, в допълнение към двете фрегати от клас "Григорович".