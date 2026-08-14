Психолози инициираха петиция с искане да се забрани TikTok в България

Екипът на Assess. Ltd и YouTube канала "Зад маската" инициира петиция към Народното събрание, Министерския съвет и компетентните държавни институции с искане за конкретни законодателни мерки за защита на децата от вредното въздействие на социалните мрежи.

Петицията

Ние, долуподписаните граждани на Република България, настояваме държавните институции да предприемат конкретни законодателни и регулаторни мерки за защита на децата и непълнолетните от вредното въздействие на социалните мрежи и дигиталната среда.

Настояваме за:

Пълна забрана на платформата TikTok на територията на Република България.

Забрана на достъпа до социални мрежи за лица под 16-годишна възраст, с ефективен механизъм за проверка на възрастта и защита на личните данни.

По-силна защита на децата и семействата от съдържание, което насърчава насилие, опасни предизвикателства, унижение, агресия, самонараняване и други рискови поведения.

По-активна роля на образователната система при превенцията на онлайн насилието, зависимостта от социалните мрежи, кибертормоза и вредното дигитално съдържание.

По-строг контрол и отговорност на платформите, когато техните алгоритми и практики излагат деца на съдържание, неподходящо за тяхната възраст.

Мотиви:

Децата и младите хора са една от най-уязвимите групи в дигиталната среда. Социалните мрежи предоставят възможности за общуване и информация, но същевременно могат да създадат сериозни рискове, когато се използват от деца без достатъчна защита и контрол.

Алгоритмите на платформите са създадени така, че да задържат вниманието на потребителите възможно най-дълго. При непълнолетните това може да доведе до прекомерна употреба, зависимост, проблеми с концентрацията, социална изолация и излагане на неподходящо съдържание.

Особено тревожен е достъпът на деца до съдържание, свързано с агресия, насилие, опасни предизвикателства и поведение, което може да застраши тяхното физическо и психическо благополучие.

Не можем да очакваме от децата сами да разбират и управляват всички рискове на дигиталната среда.

Родителите носят основна отговорност за възпитанието на своите деца, но тази отговорност трябва да бъде подкрепена от държавата, образователната система и самите технологични платформи.

Необходимо е да инвестираме повече в образование, критично мислене, реално общуване, спорт, култура и социални дейности, вместо да оставяме детството да бъде доминирано от алгоритми, които оптимизират единствено за внимание и време, прекарано пред екрана.

Нашето искане

Призоваваме Народното събрание, Министерския съвет и компетентните държавни институции да проведат обществен и експертен дебат и да предприемат необходимите действия за:

Въвеждане на забрана за функционирането на TikTok на територията на Република България, доколкото това е допустимо съгласно правото на Европейския съюз.

Въвеждане на ефективно минимално изискване за възраст от 16 години за достъп до социални мрежи.

Създаване на надежден механизъм за проверка на възрастта, който едновременно гарантира защитата на личните данни на гражданите.

Засилване на мерките за защита на непълнолетните от вредно и опасно онлайн съдържание.

Въвеждане на реална отговорност за платформите при системно неспазване на правилата за защита на децата.

Разширяване на програмите за дигитална грамотност и превенция на кибертормоза и онлайн зависимостите в българските училища.

Тази петиция не е призив срещу технологиите.

Тя е призив за отговорно използване на технологиите и за поставяне на децата преди печалбата, алгоритмите и броя на гледанията.

Нашите деца имат право на безопасно детство.

Имат право на семейство, образование, реално общуване и среда, в която тяхното развитие е по-важно от алгоритъма.