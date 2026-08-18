Кола удари мъж с електрическа тротинетка в Ямбол

43-годишен мъж е пострадал при катастрофа с електрическа тротинетка в Ямбол тази сутрин, предаде БГНЕС.
Инцидентът е станал около 07:10 ч. на кръстовището на бул. "Крайречен" и ул. "Срем". По първоначални данни лек автомобил, управляван от 54-годишен мъж, е ударил електрическото превозно средство, което се спускало по улицата.
Пострадалият е откаран за медицински преглед, при който е установена фрактура на лявата раменна става. Няма опасност за живота му.
Пробите за алкохол и на двамата участници в инцидента са отрицателни.
На мястото продължават процесуално-следствените действия за изясняване на причините и обстоятелствата около катастрофата.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.