Кола удари мъж с електрическа тротинетка в Ямбол

43-годишен мъж е пострадал при катастрофа с електрическа тротинетка в Ямбол тази сутрин, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал около 07:10 ч. на кръстовището на бул. "Крайречен" и ул. "Срем". По първоначални данни лек автомобил, управляван от 54-годишен мъж, е ударил електрическото превозно средство, което се спускало по улицата.

Пострадалият е откаран за медицински преглед, при който е установена фрактура на лявата раменна става. Няма опасност за живота му.

Пробите за алкохол и на двамата участници в инцидента са отрицателни.

На мястото продължават процесуално-следствените действия за изясняване на причините и обстоятелствата около катастрофата.