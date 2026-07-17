Глобяват майка, позволила на 14-годишния си син да кара електрическа тротинетка

Майка от Радомир ще бъде санкционирана, след като позволила на 14-годишния си син да управлява електрическа тротинетка. За случая съобщи пред БТА говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник Венцислав Алексов.

Нарушението е установено вчера от служители на Районното управление в Радомир. Полицаите засекли момчето да управлява индивидуално електрическо превозно средство, въпреки че не е навършило изискваната от закона възраст.

След като установили родителя, служителите на реда съставили акт за административно нарушение. Предвидената санкция е 255,65 евро (500 лева).

Алексов припомни, че според Закона за движението по пътищата електрическа тротинетка може да се управлява от лица, навършили поне 16 години.

Три тротинетки са иззети от началото на лятото

От 1 юни досега полицията е издала 12 фиша и е съставила шест акта за нарушения, свързани с електрически тротинетки. Три превозни средства са иззети като веществени доказателства по образувани административнонаказателни производства.

Сред най-честите нарушения са управлението без предпазна каска, движението през тъмната част на денонощието без необходимото оборудване, навлизането в пешеходни зони и използването на тротинетки от деца под 16 години.

Засиленият контрол върху водачите на индивидуални електрически превозни средства продължава, уточниха от полицията.

Призив към родителите

От Областната дирекция на МВР призоваха родителите да не предоставят електрически тротинетки на деца под разрешената възраст, тъй като това е нарушение на закона и създава риск за живота и здравето им.

Водачите са длъжни да използват предпазни каски и да спазват изискванията за безопасност. При движение през нощта или при намалена видимост тротинетките трябва да бъдат оборудвани с необходимото осветление и светлоотразителни елементи.