Владимир Иванов: Няма условия за рязък скок на цените на храните през есента

Председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов коментира пред БНР, че вече сме достигнали пиковите нива на най-ниска стойност на цените на хранителните продукти.

По думите на Иванов ценовият индекс е почти без промяна повече от 25 дни. Има сериозно стабилизиране на цените.

"Отчитаме сега малко инфлация 0,8% нагоре, миналият месец обаче имахме 2,4% надолу. Годината влезе в нормализиране. От 20 юли имаме равна линия на цените на групата храни., т.е. това е пиковата най-ниска стойност за 2026 година”, каза Иванов.

Според него заради добрата климатична година има и добър добив от плодове и зеленчуци и затова на пазара предлагането е добро и има достатъчно стока.

“Много е важен изборът на гражданите, за да се санкционират търговците, предлагащи необосновано завишени цени - не трябва да се купуват такива стоки или да се използват такива услуги”, каза още председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

"Има много информация и трябва малко време, за да се направи информиран избор в съотношение цена - качество. Ако полагаме такива усилия, пазарът ще бъде различен. Този механизъм вече сработва - след еуфорията (за търговците) с еврото, вече наблюдаваме стабилизиране на пазарните взаимоотношения и търговията с храни. Това е пазарът с най-ниски темпове в сравнение с всичко останало”, добави експертът.

Реколтата от зърно и слънчоглед тази година у нас е много добра, по думите на Иванов, и според него не се очаква покачване на цените на олиото и производните от пшеницата.

"Международният пазар е в едно много спокойно състояние. Не би следвало да наблюдаваме някакви странни явления през септември и октомври. Ако започнат пак някакви темпове, свързани с енергийните ресурси и глобалните конфликти, там вече трудно би могло да се прогнозира, но към момента няма никакви условия да очакваме бурна есен - ще имаме доста добра реколта от всичко, което е сезонно. Естествено е, че зимните оранжерийни продукти да тръгнат на по-високи цени”, добави Иванов.