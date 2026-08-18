Столичният район с най-много имоти за продажба е "Малинова долина", над 2000 оферти

Сделките с имоти в България намаляват със 17% през първото полугодие на 2026 г. спрямо същия период на м.г. и най-вероятно ще видим подобни спадове до края на годината. Негативната посока можеше да бъде променена при повече позитивизъм и реформи в приетия бюджет за 2026 г., които да облекчат ситуацията с публичните финанси. На този етап не виждаме това в действията на правителството. Това коментира Добромир Ганев, бивш председател на Национално сдружение „Недвижими имоти“, в предаването „ИмоТиТе“ с водещ Христо Николов.

Гостът коментира второто поред тримесечие, в което намалява динамиката на имотния пазар в България. През първото тримесечие на т.г. бяха сключени общо 38 154 сделки с всички видове недвижими имоти (жилища, бизнес имоти, терени, земеделска земя и т.н.), което е понижение с 15,5% спрямо същия период на 2025 г. Спадът продължи и през второто тримесечие на тази година, когато Агенцията по вписванията отчете общо 45 965 покупки на имоти - понижение с 18% спрямо 56 010 сделки през същия период на на 2025 г.

Динамиката на имотния пазар в София и Варна остава сравнително висока през първото полугодие на 2026 г. в сравнение с миналите години, но Бургас, например, отбелязва сравнително слабо шестмесечие като брой сделки, каза Ганев.

„Възможно е да наблюдаваме и забавяне на ръста на жилищните цени през тази година, въпреки че данните на националната статистика за големите градове по-скоро не сочат това през първото тримесечие. А показват ръст на ръстовете.“

Статистиката на НСИ показва следните промени в жилищните цени към първото тримесечие на 2026 г. на годишна база: в София ръстът се ускорява до 16%, в Пловдив има ръст от 8,8%, във Варна увеличението е с 13,2%, в Бургас - със 17,7%, а в Стара Загора – с 12,7%. Във Варна и Стара Загора се наблюдава забавяне на ръста спрямо резултатите към четвъртото тримесечие на 2025 г., а в Русе цените падат с 5,8%. Данните са обобщени за новопостроени и съществуващи жилища.

Търсенето на жилища се сви още в началото на 2026 г., защото на пазара вече ги няма онези хора, които побързаха да купиха авансово в последните две години (бел. ред. – поддавайки се на паниката, свързана с членството в еврозоната), каза Добромир Ганев.

Друга част от клиентите – спекулантите, които придобиват собственост с цел бърза препродажба – също изчезнаха от пазара, защото няма логика те да участват в ситуация на нарастващи рискове. Към това може да прибавим още няколко събития, които повлияха на нагласите на хората: високите сметки за ток в началото на годината, както и войната в Близкия изток.

„Конфликтът накара големите инвеститори да забавят плановете си, а семействата с по-ниски доходи - да отложат покупката на имот за жилищни нужди.“

Новините за спиране на производства в България и затваряне на голям инженерен център в София също оказват влияние. Това са знаци, които трябва да бъдат гледани от правителството и бизнеса, но ние следим основно голямата картина, осреднените данни. Макроикономическите показатели на страната остават добри, а доходите на населението продължават да растат, което е важен фактор на имотния пазар, обясни гостът.

Има все още райони в динамичните пазари, където търсенето намалява, но то все още превишава предлагането. Това обаче започва да се промяна. Нашите данни са, че от септември 2025 г. в почти всички основни пазари има увеличаване на офертите – с между 5 и 15%. Това е добър сигнал за уравновесяване на търсенето и предлагането, за да може да видим ново забавяне на поскъпването на жилищата, коментира Добромир Ганев.

От началото на 2026 г. имаме промяна в нагласите на строителните предприемачи по отношение на започнатото ново строителство. При разрешенията за строеж миналата година имаше ръстове в почти всички големи градове, но при реално започнатото строителство ситуацията беше различна, имаше спадове. Сега наблюдаваме ръст на започнатото строителство на 4-те основни пазара – София, Пловдив, Варна и Бургас, добави събеседникът.

Столичният район с най-много жилища за продажба е кв. „Малинова долина“ с над 2000 оферти.

Надявам се в края на годината цените на жилищата да се успокоят до ръст в рамките на 5-10%. Това е здравословен ръст, каза Добромир Ганев. Но ако видим спад на цените в абсолютни стойности, това започва да притеснява купувачите и те започват много сериозно да отлагат и да изчакват. При този сценарий ще влезем в по-сериозна криза, добави той.

Целият разговор - във видеото на Bloomberg TV Bulgaria