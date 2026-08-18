Как се завзема територия на плажа: Забиваш чадър, разхвърляш принадлежности до края на почивката

Според изпратените сигнали в платформата на Helpbook.info става ясно, че продължава тенденцията за окупиране на зоните за свободно плажуване по Черноморието. От една страна собственици на хотели и заведения завземат плажна ивица извън позволеното им, от друга - туристите си заплюват територия като забиват чадъри и разхвърлят принадлежности, които си седят до края на престоя им.

Представяме ви два сигнала за ситуацията по Южното ни Черноморие:

„И двата плажа в Китен са "превзети" от платени зони с чадъри и плажни принадлежности. Миналата година двата вида зони се редуваха горе-долу равномерно. Тази година вече част от безплатните зони са изчезнали, а в краищата на плажовете, където морето е най-спокойно, поради наличието на кей (на южния плаж) или нос (на северния плаж), такива изобщо липсват.“ (целият сигнал - тук)

Писаха ни и за узурпиране на северната част на плаж Корал:

„В последните няколко години там се забелязва една неприятна тенденция. Все повече хора решават да си запазят място в северната част на плаж Корал (около къмпинг "Юг"), като просто си забият плажния чадър там и не го местят, докато не им свърши почивката. В последните няколко години тази част от плажа е осеяна със забити чадъри, като гъстотата им вече надхвърля тази в платената зона на хотел "Морско Конче". Даже в едната част на плажа има изградени дървени шатри, които подозирам, че се предлагат в пакет с някои от караваните на къмпинг "Юг". Има дори и чадъри като тези на заведенията - 4-5 метра диаметър и разгъващи се с макара. Много от тях не видях да се ползват от хора, а само си стояха и пречеха на всички останали. Тази година обходих всичко и го снимах (прикачените файлове).

Понеже плаж Корал, заедно с Иракли и Карадере не могат да бъдат давани на концесия (не се чистят и поддържат) и според българското законодателство - тези чадъри могат да си стоят там и още пет години. Нито има причина да бъдат премахнати, нито пък собствениците им глобени, а реално ограничават правото на свободно плажуване на всички останали. В Гърция - в района около Халкидики - в миналото са имали същия проблем и са го решили със законодателна промяна. Там вече всяко нещо оставено на плажа след края на деня се счита за отпадък. Така всеки може да ги вземе и да ги изхвърли.

Въпросът ми е - не може ли и в България да се направи някаква подобна законодателна промяна? Защото ако сега реша и преместя някой от чадърите, защото ми пречат, могат да ме обвинят в кражба или нещо такова. Законът в момента защитава повече узурпиралите плажа, отколкото да се грижи за свободата на всички плажуващи.“ (целият сигнал - тук)

Останалите сигнали могат да бъдат разгледани в платформата Helpbook.info, чрез която гражданите могат да подават сигнали до отговорните институции и да получават информация за предприетите действия.