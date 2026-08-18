Александър Андреев: Машината улеснява процеса на гласуването

Малко повече от два месеца остават до редовните президентски избори, които ще се проведат на 25 октомври. Различното този път е, че ще гласуваме само с машини и без ограничения за броя на секциите в чужбина.

Същевременно стана ясно, че има проблем с част от машините.

"Решението, което е прието е единствено във връзка с организацията. То е само началото на цялостния процес. Надявам се, че ЦИК следващите дни ще започне да работи по-усилено, защото има важни решения, които да бъдат приети", заяви бившият председател на Централната избирателна комисия Александър Андреев в "Денят ON AIR".

Ще се откажат ли възрастните хора от гласуване?

Възможно е голяма част от възрастните хора, които изпитват затруднение с машините, да не гласуват, подчерта той.

"Надявам се, че колегите, които постъпиха в ЦИК, ще положат всички усилия да спазят сроковете и да проведат честни и прозрачни избори. В предходни избори хората, които не съумяват да гласуват машинно, гласуват на хартия или изобщо не гласуват. Машината улеснява процеса на гласуването. Не можем да абсолютизираме кой от способите е по-добър, трябва да отчетем плюсовете и минусите", допълни той за Bulgaria ON AIR.

По думите на Андреев срокът за сертифициране е достатъчно дълъг.

"Потвърждаването на глас от машината би следвало да бъде чрез контролната разписка - какво се случва, ако не бъде издадена такава? Надявам се в тази посока да бъдат издадени достатъчно указания. Малко машини реално дефектираха".

Обучението на секционните комисии

Според госта предизвикателствата остават като на предходните избори, обучението е основно за спокойното протичане на изборите.

"С измененията се въведе лека промяна при възможността ЦИК да обучава директно членове на СИК. Такова обучение би било възможно, ако предварително се знаят членовете на СИК, а те се знаят на по-късен етап. В последния момент се изменя изборното законодателство. Дори човек да е обучен преди време, ако има изменение в законодателството, той отново трябва да мине обучение", каза още Андреев.