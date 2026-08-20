Съдът окончателно оправда столичният зам.-кмет Николай Неделков

Софийският градски съд (СГС) е оправдал окончателно за клевета столичния зам.-кмет по околната среда инж. Николай Неделков, съобщи "Лекс".

Делото срещу него беше заведено от бившия началник на сектор „Контрол на замърсяването от строителството“ в Столичния инспекторат Николай Кючуков. Поводът е разследване на „Антикорупционния фонд“ от 2024 г., в което тогавашният шеф на инспектората Неделков оповести шокиращи данни за корупция с незаконни сметища за строителни отпадъци. Неделков записа свой разговор със служителката Любка Любенова, в който тя описва подробно схемата и как Кючуков събира половин милион лева, за да си купи поста. Любенова предлага на новия шеф „да урегулираме този процес с подходящите хора и по подходящия начин, за да бъде както е било винаги“, като подчертава, че в противен случай Кючуков ще продължи да взема подкупи от фирмите, а „кому е нужно да ти взима това, което е дадено за директора“.

Кючуков и Любенова заведоха дела срещу Неделков, а вчера от общината съобщиха, че зам.-кметът вече окончателно е спечелил едно от тях, след като градският съд е потвърдил оправдателната присъда на районния съд от началото на годината.

„С решението си втората и последна съдебна инстанция потвърждава, че действията на Неделков по публичното оповестяване на данни за корупционни практики и незаконно изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси са били извършени добросъвестно, в изпълнение на служебните му задължения и в защита на обществения интерес“, посочват от общината.

Нито първоинстанцинната присъда на районния съд, нито крайното решение на градския съд са публикувани. Общината обаче се позовава на присъдата на районния съд, която приела, че добросъвестното сигнализиране за корупция и злоупотреби, когато е в защита на обществения интерес, не представлява клевета.

Разкритията на Неделков бяха за над 240 нерегламентирани сметища на територията на София и данни за функционирала с години схема за незаконно извозване и депониране на строителни отпадъци и пръст.

„Това решение показва, че когато един човек изпълнява служебните си задължения добросъвестно и в защита на обществения интерес, няма причина да се страхува да назове нередностите с истинските им имена. Като директор на Столичния инспекторат аз избрах да не мълча – проверихме сигналите, събрахме данните и ги предадохме на компетентните институции. Днес, като заместник-кмет по „Околна среда“, продължавам същата работа, но вече с възможността да надграждаме контрола и да търсим трайни решения”, заяви зам.-кметът Неделков.

След оповестяването на случая беше сезирана прокуратурата, като той подчертава, че сега е важно проверките да стигнат до край.

