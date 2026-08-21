Терзиев за драмата с велосипедите в парковете: Бъдете спокойни, не се плашете от правилата

"Моля всички да бъдат спокойни. Детето ви може спокойно да кара колело в парка. И да, можете да отпразнувате рождения му ден там. Можете да се разхождате, да спортувате, да се събирате с приятели и да се радвате на града." Това заяви кметът на София Васил Терзиев в отговор на появилите се през последните дни твърдения, че Столична община глобява родители за детски рождени дни в парковете и забранява на деца да карат колела.

По думите му парковете са общото пространство на всички и точно затова свободата да ги използваме върви с една проста отговорност - да не пречим на останалите. Кметът подчерта, че правилата не са нови и целта на Общината не е да въвежда допълнителни забрани, а хората да знаят какви са действащите изисквания и защо са необходими. Паралелно Столична община работи по дигитализиране и облекчаване на процесите, така че спазването на правилата да бъде по-лесно за гражданите.

Като пример Терзиев посочи системната работа през последните две години за намаляване на инцидентите с електрически тротинетки. През 2025 г. в София са регистрирани около 4 инцидента с тротинетки на 100 000 души, което поставя столицата доста назад в негативната класация в страната.

Зад този резултат стоят повече контрол, санкции, работа на терен и постоянна информационна кампания. Само от началото на тази година съвместно със СДВР са санкционирани над 1600 нарушители с електрически тротинетки.Паралелно с контрола Общинска полиция провежда информационна кампания лице в лице с хората, които използват електрически тротинетки. До момента тя е достигнала до хиляди граждани.

"Не искаме хората да научават правилата, когато получат глоба или когато стане инцидент. Искаме да ги знаят преди да се качат", посочи Терзиев.

Информационната кампания започва още през 2025 г., поради което на част от раздаваните материали размерът на санкциите все още е изписан в левове.

"Сигурно сме сгрешили, че не сме изхвърлили старите и не сме напечатали същите в евро. Остава ни утехата, че поне сме спестили малко публичен ресурс", коментира кметът.

Същият подход Столична община прилага и към празненствата в парковете и другите обществени пространства

Всяко лято Общината получава стотици сигнали за скари на нерегламентирани места, силна музика, шумни празненства, както и за неидентифицирани вещества в пясъчници и около местата, на които играят деца.Терзиев е категоричен, че никой не е санкциониран за тих и нормален детски рожден ден, който не пречи на останалите.

"За да не се превръща празникът за един в кошмар за всички наоколо, има правила. И нека просто ги спазваме", призова кметът.

Той направи разграничение между нормалното семейно събиране в парка и действията, които засягат останалите посетители: мощно озвучаване, палене на скара на нерегламентирано място, оставяне на отпадъци или друго поведение, което нарушава спокойствието и начина, по който всички останали могат да използват общото пространство.

Правилата за провеждане на мероприятия в обществените пространства не са въведени от настоящото управление на София. Действащата наредба е приета от Столичния общински съвет с Решение №320 от 25 май 2023 г. В мотивите към нея още тогава изрично са посочени семейните тържества на открити общински имоти, както и необходимостта от баланс между правата и свободите на гражданите и опазването на обществения ред.

Подходът на Общината и по двете теми остава един и същ - първо информира и обяснява правилата, след това очаква те да бъдат спазвани, а при системни нарушения осъществява контрол и налага санкции.

"Не искаме град, в който за всяко нещо е необходим инспектор или полицай. Искаме град, в който разбираме защо има правила и имаме достатъчно уважение един към друг, за да ги спазваме", заяви Терзиев.

Кметът призова всеки, който смята, че е бил санкциониран неправомерно, да изпрати подробно описание на случая на mayor@sofia.bg, за да бъде извършена проверка.

"Карайте си колелетата и тротинетките. Празнувайте рождените си дни. Събирайте се с приятели. Използвайте парковете. Но го правете така, че и човекът до вас да може да използва същия този град. И не се плашете от правилата. Те не са срещу свободата ни. Те пазят свободата на всички ни", заключи кметът.