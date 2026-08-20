Готвят глоби до 511 евро за тържества в столичните паркове без разрешение

Сериозни глоби е предвидила Столичната община за провеждането на частни тържества в парковете.

Общината няма да откаже частно тържество в парка, ако е заявено предварително, но ако не е - глобите са от 153 до 255 евро, както и от 306 до 511 евро при повторно нарушение.

"Добре би било след това да си изхвърлят отпадъците на определените за това места. Отговорно е да се изхвърлят разделно и призовавам гражданите за това. Най-често остават балони, украси и други отпадъци, които парковите работници ги почистват, като Общината отстранява щетите и предявява сметката на организаторите на събитието", каза заместник-кметът на Столичната община в направление "Сигурност" Лъчезар Милушев за БНР.

Той подчерта, че събитието може да се провежда в часовете между 8:00 и 23 часа.

От думите на Милушев става ясно, че много малко заявления за паркови тържества се подават в Общината.

"Заявяването означава, че гражданите са отговорни към другите граждани, които пребивават в това обществено пространство", посочи той.

Санкцията се налага с акт за нарушаване на обществения ред.