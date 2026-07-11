Наталия Киселова: Данните за пътуванията на Пеевски пораждат повече въпроси, отколкото отговори

Разминаванията в данните за пътуванията на Делян Пеевски поставят повече въпроси, отколкото дават отговори. Това заяви бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова за Нова телевизия.

"В изслушването на министър Демерджиев имаше доста повече увереност в сравнение с това, което впоследствие беше оповестено и публикувано. Вместо да се създаде категорично убеждение за проблем с пътуванията на народния представител Делян Пеевски, по-скоро изникват повече въпроси, отколкото отговори", коментира Киселова.

По отношение на публикуваното от Десислава Атанасова удостоверение от турските власти, според което в посочени дати тя не е напускала територията на Турция Киселова коментира:

"Справките, които изтекоха, са две - от МВР и от ДАНС. Ако госпожа Атанасова твърди, че не е напускала, министър Демерджиев в някакъв момент ще трябва да обоснове твърдението си с документи или с факти", заяви Киселова.

Според нея подходът не е бил правилен и "освен ако не се цели да се създаде шум и да се отклони вниманието - например от бюджета или от друго важно събитие".

По повод санкциите по закона "Магнитски" Наталия Киселова заяви, че те нямат пряко действие в България. По думите ѝ ограниченията се отразяват основно чрез банките, които са длъжни да се съобразяват с тях, за да запазят достъпа си до международната система за разплащания.

Председателят на парламента коментира и съдебната реформа, както и евентуални промени в Изборния кодекс. Тя подчерта, че правосъдният министър разполага най-вече с възможността да предлага законодателни промени и да използва публичността като инструмент, но няма правомощия да влияе пряко върху кадровите решения на Висшия съдебен съвет.