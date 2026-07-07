Киселова: Изборните правила винаги са най-политическият въпрос

Управляващото мнозинство предлага изборите да се провеждат изцяло с машинно гласуване. Според бившия председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова промените в Изборния кодекс винаги са сред най-политическите теми, защото определят правилата, по които се провежда вотът.

В ефира на "Денят ON AIR" тя отбеляза, че 52-рото Народно събрание започва работа по темата сравнително рано, тъй като вече са внесени три законопроекта. По думите ѝ новите правила ще се отнасят до предстоящите президентски избори.

Бюджетът и изборните правила влизат в тежък график

Киселова посочи, че днес е започнала и бюджетната процедура, която определи като "най-тежкият закон".

"В рамките на юли три бюджета плюс Изборен кодекс е доста оптимистично", коментира тя.

Според изчисленията ѝ президентските избори трябва да бъдат насрочени най-късно около 15 септември, за да се спази двумесечният срок преди изборния ден. По думите ѝ първият тур трябва да се проведе най-късно около 15 ноември.

Бившият председател на парламента открои и нов момент в предложенията - засилване на ролята на председателя на Централната избирателна комисия. Тя обаче подчерта, че това трябва да бъде прочетено внимателно, защото ЦИК е колективен орган.

Скандалът с полетите и въпросите без отговор

Доц. Киселова коментира и темата с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Тя изрази надежда Сметната палата да извърши проверки и да се изясни дали разходите за пътувания са били декларирани.

По случая с Десислава Атанасова Киселова очаква Конституционният съд да даде отговор дали пътуването е било служебно или частно, може ли дипломатически паспорт да се използва по всяко време и каква допълнителна информация ще представи вътрешният министър Иван Демерджиев.

"Беше прибързано г-жа Атанасова да публикува опровержение, че е пътувала само до Република Турция и да покаже и това, че се е случило с дипломатически паспорт. Ако пътуването е частно, въпросите стават още повече", коментира тя.

Конституционният съд трябва да има вътрешни правила

Според доц. Киселова Конституционният съд трябва да разполага с ясни вътрешни правила за подобни случаи. Тя уточни, че съдиите могат да пътуват във връзка със свои ангажименти, но това не означава, че протоколът не трябва да съхранява дипломатическите паспорти на 12-те конституционни съдии.

Бившият председател на Народното събрание коментира и кадровия подход на ГЕРБ към юристите.

"Имаше Искра Фидосова, Даниел Кирилов, Десислава Атанасова. Трябва да са доста по-взискателни към юристите си", заяви тя.

На въпрос дали е практика адвокатско дружество да плаща скъпи полети, Киселова обясни, че адвокатските кантори извършват и консултантска дейност, включително международна, и че при договор между клиент и кантора подобна хипотеза "сигурно е възможна".

Демерджиев трябва да доведе темата докрай

Киселова предупреди, че линията в този казус е много тънка. Според нея разговорът, започнат от министър Демерджиев, трябва да бъде доведен докрай с прецизност както при изнасянето на фактите, така и при формулирането на обвиненията.

"Много е тънка линията, по която вървим. Разговорът, който отвори министър Демерджиев трябва да го доведе докрай и да бъде прецизен, както в изнасянето на фактите, така и в нанасянето на точни удари, иначе у него ще остане пасива, ако не успее да докаже тезата си, че има заплащане, което е скрита форма на корупция според него, че има заобикаляне на санкциите по Глобалния закон и не на последно място - за обвиняваните от него лица, ако не се предприемат следващи действия, трябва поне да се докаже административно нарушение", поясни доц. Киселова.