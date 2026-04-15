Мита, внос, екотакси: Европа остава без производство на електроуреди?

Секторът на домакинските електроуреди в Европа е под натиск от европейското законодателство – защитните мерки за стоманата механизмът за въглеродна корекция на границите (CBAM). Двете мерки кумулативно водят до повишаване на себестойността на производството и създават риск от недостиг на достъпна суровина за индустрията и загуба на индустрията. Това коментира Габриела Чифличка, генерален секретар на Асоциацията на производителите на домакински електроуреди в България (APPLiA България), в предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.

Тя обясни, че

секторът е енергоинтензивен и силно зависим от цените на електроенергията и на суровини като стомана, алуминий и мед

Нарушаването на веригите на доставки вследствие на войната също е фактори. „Умните“ уреди зависят от внос полупроводници и чипове от Тайван и Южна Корея, чието производство е обвързано с доставки на петрол от региона на Залива.

„Справяме се в краткосрочен план. Надяваме се, че този конфликт ще се реши възможно най-бързо. Колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-сериозни ще бъдат последствията за европейското производство.“

Тя посочи, че засега няма недостиг на електроуреди вследствие на конфликта.

Чифличка коментира, че при защитните мерки за стоманата говорим за

мита от 25% за вноса на суровината, с предложение те да достигнат 50%,

както и за намаляване с 50% на безмитните квоти. Мярката е приета, за да се предпази европейската стоманена индустрия. Европейската стомана обаче е по-скъпа и недостатъчна като количество.

„Проблемът със защитните мерки на стоманата е следният. От 8 години секторът заплащат мито от 25% при внос на стомана. Миналата година Европейската комисия предложи нови мерки, с които предлага това мито да се увеличи и да стане 50%, и намалява безмитните квоти с 50%... За нас това означава, че ще останем без източник на евтина суровина за нашето производство.“

При въглеродния механизъм за корекция на границите за суровини като стомана и алуминий европейските производители ще плащат въглероден данък, заяви Чифличка. В същото време производители от трети страни ще внасят готови уреди без подобни разходи, тъй като те нямат подобни регулации, добавя тя. Според нея това създава сериозно неравнопоставено положение и води до загуба на конкурентоспособност.

„Това е много голям проблем, защото в галопираща загуба на конкурентоспособност на сектора, ние се борим на практика за глътка въздух.“

В отговор на тези политики европейски производители изнасят мощностите си извън ЕС.

Гостенката се позова на данни на Евростат, според които производството на големи домакински уреди в ЕС е намаляло с около 23% през последните години.

По думите на гостенката са нужни комплексни решения и част от тях са: достъп до евтина енергия, сигурни и конкурентни вериги на доставки и суровини, равнопоставени условия спрямо производителите извън ЕС, по-гъвкава и опростена регулация и баланс между устойчивост и конкурентоспособност. Секторът трябва да има и подкрепа за инвестиции в дигитализация, изкуствен интелект и кръгова икономика.

„Всичките тези затруднения, които изчерпват нашия финансов ресурс, възпрепятстват инвестирането в още по-големи иновации, които ще донесат на пазари на потребителите по-устойчиви уреди, с по-дълъг живот и по-голям комфорт.“

Екотакси в България

След като миналата година таксите за управление на отпадъци за електроуреди бяха повишени драстично, в момента има сигнали за диалог с институциите, но окончателно решение няма, каза Габриела Чифличка. Тъй като това е наредба, мярката може да се вземе и от служебното правителство.

На въпроса отразяват ли се вече по-високите такси на цените, генералният секретар на Асоциацията на производителите на домакински електроуреди посочи, че това е индивидуално решение на всяка компания и е възможно част от разходите да са поети от бизнеса. Въпреки това според нея това не е устойчиво решение, защото намалява ресурса на бизнеса за инвестиции в иновации, енергийна ефективност и устойчиви продукти.

