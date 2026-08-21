Петков с атака по Иво Христов: Арогантността на този вицепремиер не е случайна

Иво Христов се разходил из Париж и Новосибирск и, като истински оценител на градове, дал своите три звезди на Новосибирск, докато от Париж останал ужасно разочарован. Това написа в профила си във Фейсбук бившият премиер и бивш съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков във връзка с думите на вицепремиера "Изборът на Бургас за "Евровизия" е логичен, в София има криза в управлението".

"Шегата настрана, арогантността на този вицепремиер без портфейл, освен че изглежда напълно естествена, може би не е съвсем случайна. В момента правителството има два много трудни въпроса, на които трябва да отговори:

1. Дали решението им за Безмер наистина е толкова безопасно, колкото се опитваха да го представят. За мен рискът от дронове и ракети от Иран никога не е изглеждал особено голям заради разстоянието и географското положение на България. Но рискът от терористичен акт, извършен от някоя клетка в страната, изобщо не е за подценяване, особено ако информация за подобни намерения е изтекла в медия с такава репутация.

2. Икономическата програма "Кошница с грижа" и обещанията за "справедливи цени" вече започват да изглеждат като популистки PR послания, които на практика не работят. Освен това в момента нито бизнесът, нито хората знаят по какъв начин ще се определя минималната работна заплата. Всъщност не е нужно много време, за да се види, че икономиката и популизмът са две съвсем различни неща", заявява Петков.

"И точно тук идва ролята на изказването на Иво Христов. Неподправено, арогантно и невероятно дразнещо, то успява да фокусира вниманието на всички ни точно там, далеч от двата наистина сериозни проблема пред обществото. Така че този арогантен вицепремиер без портфейл може да се окаже, че не от глупост, а от необходимост прави този PR фокус. И все пак би ми било интересно да разбера: каква оценка дава на Новосибирск?", пише още бившият премиер.