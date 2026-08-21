БНТ ще разясни на София защо загуби домакинството на "Евровизия"

Българската национална телевизия ще отговори своевременно на полученото писмо от Столичната община относно искането за обобщена обратна информация за представянето на кандидатурата на София спрямо основните критерии, използвани в процеса на оценяване.

Това заявяват от националната телевизия.

През вчерашния ден Столичната община изпрати официално писмо до генералния директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на "Евровизия 2027".

Столична община поиска от БНТ подробна обратна връзка за кандидатурата си за "Евровизия 2027"

Столицата изгуби от Бургас в надпреварата за домакин на песенния конкурс.

СО поиска детайлна информация по всеки от критериите, използвани при оценяването на кандидатурите, включително мотивите за поставените оценки. София иска също съгласие да представи публично онези елементи от кандидатурата си, които не са засегнати от подписаното споразумение за конфиденциалност.