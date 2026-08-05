ПП е против обществената поръчка, обявена от НС, за кафе, чай и ядки

"Продължаваме промяната" (ПП) е против обществената поръчка, обявена от Народното събрание, за кафе, чай и ядки. В публикация във фейсбук от партията пишат: "9 вида кафе, 4 вида чай, сокове, захар, бонбони и ядки за над 103 000 евро с ДДС. Това е новата двугодишна поръчка на Народното събрание. Нашите депутати не използват кафето, плащано от държавата". Те допълват, че в тяхната стая в парламента има собствена кафе машина, а консумативите се купуват с лични средства.

Предложихме да бъдат ограничени раздутите разходи за издръжка на администрацията включително за подобни покупки, но "Прогресивна България" не подкрепи предложенията ни и защити увеличението на тези разходи за над 103 000 евро, заявиха от партията и подчертаха, че държавният бюджет не е за лични удобства.

В началото на седмицата стана известно, че Народното събрание е обявило обществена поръчка за периодична доставка на хранителни стоки за нуждите на служебните офиси на парламента, включваща кафе, чай, сокове, газирани напитки, бонбони и ядки. Прогнозната стойност на поръчката, публикувана в Регистъра за обществени поръчки, е 86 051 евро без ДДС. За доставка на кафе, чай, капучино и други стоки са предвидени 53 788 евро без ДДС, а за доставка на храни и хранителни продукти (сокове, газирани напитки, лимони, бонбони, сурови и печени ядки) – 32 263 евро без ДДС.