От 1200 до 2000 евро за кв. метър дават купувачите за морски имот

В морските курорти като Слънчев бряг, Несебър и Свети Влас, цените на качествените апартаменти в поддържани комплекси най-често са в диапазона от 1200 евро до 2000 евро за кв. метър, като цените на премиум имоти надхвърлят тези нива, показват данни на компания за недвижими имоти.

Созопол е в групата на най-предпочитаните морски локации със средни цени на жилищата около 1500-1600 евро/кв. м. Покачването на цените на сключваните сделки в Созопол се дължи на силното търсене на имоти в затворени комплекси с допълнителни услуги и на ограниченото предлагане на качествени жилища в старата градска част. По Северното Черноморие (Балчик и Каварна) нараства търсенето на по-големи апартаменти и къщи.

В Банско, Пампорово и други планински курорти цените на жилищата най-често са между 900 евро и 1200-1300 евро за кв. метър, с ясно изразено поскъпване при имоти с добра локация и възможност за отдаване под наем. Боровец традиционно е с по-високи цени, защото е по-близо до София, достигащи средно между 1600 евро и 2000 евро за квадрат.

Има голямо предлагане на ваканционни имоти на морето, което е положително за купувачите, защото им дава голям избор. За това има много причини. Цените на апартаментите са високи и някои хора, които са купили имот преди години, сега смятат, че е добър момент да продадат и да реализират печалба. Същевременно във ваканционните имоти собствениците най-често прекарват малка част от годината, а за поддържането им има разходи.

Цената вече не е единственият фактор при избора на ваканционен имот купувачите. Те все по-често оценяват доходността, която зависи от разходите за поддръжка, и реалната заетост при краткосрочно отдаване. Много купувачи не смятат да отдават имота под наем, но и за тях разходите за поддръжка имат значение. Много купувачи търсят имоти без такса поддръжка, а останалите искат качествено управление на имота срещу парите си. Търсенето вече не се основано на емоционално решение, а на добре преценена инвестиция.

Ваканционни имоти купуват предимно български домакинства с по-високи доходи, търсещи втори дом с възможност за частично отдаване под наем. Жилища в курорти търсят и инвеститори с цел отдаването им под наем, както и чужденци, които искат втори дом на достъпна цена.

В курортите най-голям интерес има към малките жилища, защото са по-евтини.

Двустайните апартаменти близо до вълните са най-търсените ваканционни имоти, казват брокери, цитирани от "Труд". Има интерес и към жилища в поддържани комплекси с басейн и добра инфраструктура. Но много купувачи искат ниска или въобще да няма такса за поддръжка. При избор на ваканционен имот част от купувачите държат жилището да дава възможност за целогодишно ползване, а не само сезонно. Това дава възможност за по-активно ползване на имота, собствениците дори може да се преместят в него след пенсиониране.

По-рядко търсят големи апартаменти и къщи. В курортите най-голям интерес има към по-малките, но функционални жилища, защото са по-евтини, а при използване само през малка част от годината голяма площ не е необходима. По-големи ваканционни апартаменти купуват хора с по-високи доходи, но те най-често държат на добра локация. Хората с по-големи финансови възможности често държат ваканционният имот да бъде в затворен комплекс, който предлага редица удобства и професионално управление.

Не само курортът, а и качеството на самия имот е от съществено значение за купувачите. Към обзаведени апартаменти има по-голям интерес, тъй като купувачите често живеят на голямо разстояние от курорта и не могат да отделят много време за ремонт и обзавеждане. След приемането на еврото очакванията са за постепенно повишаване на активността от страна на чуждестранни купувачи. Но това ще става постепенно през годините.