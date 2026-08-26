От 1200 до 2000 евро за кв. метър дават купувачите за морски имот

В морските курорти като Слънчев бряг, Несебър и Свети Влас, цените на качествените апартаменти в поддържани комплекси най-често са в диапазона от 1200 евро до 2000 евро за кв. метър, като цените на премиум имоти надхвърлят тези нива, показват данни на компания за недвижими имоти.
Созопол е в групата на най-предпочитаните морски локации със средни цени на жилищата около 1500-1600 евро/кв. м. Покачването на цените на сключваните сделки в Созопол се дължи на силното търсене на имоти в затворени комплекси с допълнителни услуги и на ограниченото предлагане на качествени жилища в старата градска част. По Северното Черноморие (Балчик и Каварна) нараства търсенето на по-големи апартаменти и къщи.
В Банско, Пампорово и други планински курорти цените на жилищата най-често са между 900 евро и 1200-1300 евро за кв. метър, с ясно изразено поскъпване при имоти с добра локация и възможност за отдаване под наем. Боровец традиционно е с по-високи цени, защото е по-близо до София, достигащи средно между 1600 евро и 2000 евро за квадрат.
Има голямо предлагане на ваканционни имоти на морето, което е положително за купувачите, защото им дава голям избор. За това има много причини. Цените на апартаментите са високи и някои хора, които са купили имот преди години, сега смятат, че е добър момент да продадат и да реализират печалба. Същевременно във ваканционните имоти собствениците най-често прекарват малка част от годината, а за поддържането им има разходи.
Цената вече не е единственият фактор при избора на ваканционен имот купувачите. Те все по-често оценяват доходността, която зависи от разходите за поддръжка, и реалната заетост при краткосрочно отдаване. Много купувачи не смятат да отдават имота под наем, но и за тях разходите за поддръжка имат значение. Много купувачи търсят имоти без такса поддръжка, а останалите искат качествено управление на имота срещу парите си. Търсенето вече не се основано на емоционално решение, а на добре преценена инвестиция.
Ваканционни имоти купуват предимно български домакинства с по-високи доходи, търсещи втори дом с възможност за частично отдаване под наем. Жилища в курорти търсят и инвеститори с цел отдаването им под наем, както и чужденци, които искат втори дом на достъпна цена.
В курортите най-голям интерес има към малките жилища, защото са по-евтини.
Двустайните апартаменти близо до вълните са най-търсените ваканционни имоти, казват брокери, цитирани от "Труд". Има интерес и към жилища в поддържани комплекси с басейн и добра инфраструктура. Но много купувачи искат ниска или въобще да няма такса за поддръжка. При избор на ваканционен имот част от купувачите държат жилището да дава възможност за целогодишно ползване, а не само сезонно. Това дава възможност за по-активно ползване на имота, собствениците дори може да се преместят в него след пенсиониране.
По-рядко търсят големи апартаменти и къщи. В курортите най-голям интерес има към по-малките, но функционални жилища, защото са по-евтини, а при използване само през малка част от годината голяма площ не е необходима. По-големи ваканционни апартаменти купуват хора с по-високи доходи, но те най-често държат на добра локация. Хората с по-големи финансови възможности често държат ваканционният имот да бъде в затворен комплекс, който предлага редица удобства и професионално управление.
Не само курортът, а и качеството на самия имот е от съществено значение за купувачите. Към обзаведени апартаменти има по-голям интерес, тъй като купувачите често живеят на голямо разстояние от курорта и не могат да отделят много време за ремонт и обзавеждане. След приемането на еврото очакванията са за постепенно повишаване на активността от страна на чуждестранни купувачи. Но това ще става постепенно през годините.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.