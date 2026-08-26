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ГДБОП – Бургас разби канал за подводен трафик на наркотични вещества

Днес се очакват подробности по случая

26.08.2026 | 11:03 ч. 4
Снимка:ГДБОП

Снимка:ГДБОП

Над 120 кг марихуана са задържани при спецоперацията на антимафиотите, проведена в две населени места в района на Бургас в нощта срещу вторник.
Трима души са арестувани.

В хода на действията по разследването служители на ГДБОП разкриват нов подход за трансфериране на наркотични вещества по подводен път.

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По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Бургас.

ГДБОП &ndash;

Работата по изясняване на цялостната престъпна дейност на задържаните продължава.

ГДБОП &ndash;

Днес в 14,30 часа прокурор Чинев и старши комисар Павел Колев, началник на БОП Бургас ще дадат брифинг. 

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