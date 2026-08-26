ГДБОП – Бургас разби канал за подводен трафик на наркотични вещества

Над 120 кг марихуана са задържани при спецоперацията на антимафиотите, проведена в две населени места в района на Бургас в нощта срещу вторник.

Трима души са арестувани.

В хода на действията по разследването служители на ГДБОП разкриват нов подход за трансфериране на наркотични вещества по подводен път.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Бургас.

Работата по изясняване на цялостната престъпна дейност на задържаните продължава.

Днес в 14,30 часа прокурор Чинев и старши комисар Павел Колев, началник на БОП Бургас ще дадат брифинг.