61-годишен загина след удар в мантинела край Нови пазар

61-годишен мъж е загинал при катастрофа на пътя между Стоян Михайловски и Нови пазар, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.
Сигналът за инцидента е подаден малко преди 6:00 ч. На място е изпратен екип на полицията в Нови пазар.
Установено е, че мъжът е пътувал сам с автомобил "Опел Мерива". По първоначални данни на прав участък след завой и спускане той е загубил контрол над колата, ударил се е в крайпътна мантинела, след което автомобилът е напуснал пътното платно.
Шофьорът е починал на място, пише БТА.
Причините за катастрофата се изясняват. На мястото се извършва оглед, а движението в участъка се регулира.
По случая е образувано досъдебно производство.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.