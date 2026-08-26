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61-годишен загина след удар в мантинела край Нови пазар

Причините за катастрофата се изясняват

26.08.2026 | 11:19 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

61-годишен мъж е загинал при катастрофа на пътя между Стоян Михайловски и Нови пазар, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Сигналът за инцидента е подаден малко преди 6:00 ч. На място е изпратен екип на полицията в Нови пазар.

Установено е, че мъжът е пътувал сам с автомобил "Опел Мерива". По първоначални данни на прав участък след завой и спускане той е загубил контрол над колата, ударил се е в крайпътна мантинела, след което автомобилът е напуснал пътното платно.

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Шофьорът е починал на място, пише БТА.

Причините за катастрофата се изясняват. На мястото се извършва оглед, а движението в участъка се регулира.

По случая е образувано досъдебно производство.

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