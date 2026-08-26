Йорданова: Първите 100 дни показаха задълбочаване на стария модел, ще бъдем коректив

Ние от "Демократична България" (ДБ) ще останем коректив на концентрацията на власт, ще подкрепяме всяка реформа, която ограничава политическото завладяване, увеличава конкуренцията, гарантира независимостта на институциите, носи измерим резултат за гражданите и утвърждава европейския път на България.

Това заяви Надежда Йорданова от парламентарната група на "Демократична България" в декларация за новата пленарна сесия на Народното събрание.

Ще се противопоставяме на всяка зависимост, на всеки опит липсата на реформи да бъде финансирана с повече дълг, по-високи данъци и нови тежести върху работещите хора. В предстоящата сесия ДБ ще продължи да внася предложения, които дават конкретни решения, допълни тя.

Първият законопроект, който ще представим за дебат в пленарната зала, е за реалното намаление на цените на битовите електроуреди, посочи тя. По думите й той дава десни решения за повече конкуренция и по-ниски цени.

Според Йорданова, първите 100 дни на управлението показват задълбочаване на стария модел под формата на прегрупиране, повече дълг, риск от нови данъци и празен стол във външната политика.

Йорданова подчерта, че макар „Прогресивна България“ да е получила ясен мандат за промяна и овладяване на цените, реалността след първите сто дни е друга. По думите ѝ управленската програма прилича повече на график, отколкото на реален договор с обществото:

„Приетият закон не е реформа, ако практиката не се е променила. Създаденият орган не е резултат, ако проблемът остава. Дигитализираната процедура не е административна реформа, ако гражданинът продължава да чака същите месеци. Увеличеният бюджет не означава по-добро здравеопазване.“

В декларацията си от ДБ посочиха, че най-сериозната политическа заявка на управляващите е промяната в правосъдието и Конституцията, като заявиха готовност да поддържат мерки за повече прозрачност във ВСС и ограничаване на политическото овладяване. Въпреки това Надежда Йорданова акцентира върху сериозните пропуски:

„И една голяма празнота - реформа на прокуратурата. Как ще бъде ограничена прекомерната ѝ централизация? Как отделният прокурор ще бъде реално независим? Как ще има отчетност по дела с висок обществен интерес? Как ще бъде прекъсната възможността прокуратурата да бъде бухалка срещу едни и чадър над други? И най-вече как ще бъде прекратена нетърпимата за обществото ситуация, обрисувана от един главен прокурор, че над него е само бог?“

Според Йорданова възмущението на премиера Радев от прокуратурата не представлява реформа, тъй като при наличието на политическа власт се изисква конкретен план и действие.

От Демократична България подчертаха, че във външната политика „празният стол устойчиво се превръща в символ на това управление“, като страната ни отсъства от ключови европейски формати.

„Трябва ясно да заявим: изолацията не е суверенитет. Който иска да поставя условия, участва. Който иска да бъде уважаван съюзник, е предвидим. Националният интерес не е хитруване на дребно“, изтъкна тя от трибуната.

Остра критика беше отправена и срещу отношението към медиите и производството на вътрешни разделения. Йорданова посочи, че БНР не е пресцентър на Министерския съвет и изрази тревога от сигнали за възможно пренареждане на собствеността в големи частни медии.

Като основен измерител за следващите сто дни от ДБ посочиха Бюджет 2027. От формацията декларираха, че ще се противопоставят на опитите липсата на реформи да бъде запълвана с нови данъчни тежести върху средната класа: „Средната класа не може да бъде вечният платец на политическите обещания. Повтаряте като заклинание думата “нормалност”, а всъщност създавате несигурност и непредвидимост.“