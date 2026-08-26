Ще се превърне ли в бухалка тестът за почтеност на държавните служители?

Тест за почтеност ще полагат при назначаването си държавните служители на длъжности с висок корупционен риск. Това реши окончателно парламентът вчера.

Какво ще представлява този тест

Председателят на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа" Кремена Атанасова заяви пред Bulgaria ON AIR, че нито един от депутатите не знае какво ще представлява този тест.

"Аз също ще бъде изненадана от съдържанието му. Управляващите признаха пропуските. Никой не отрече, че това е мярка, която се приема набързо заради парите по ПВУ. Трябва да се вложи достатъчно експертиза, когато се коват законите", подчерта тя в "България сутрин".

Тестът ще се извършва от Института за публична администрация, но няма гаранции, че ще бъде мерен обективно, обърна внимание гостът в студиото.

Атанасова отбеляза, че най-голямото притеснение сред служителите е този тест да не се превърне в бухалка срещу неудобните сред тях. Може да отвори вратата за злоупотреби и манипулации, предупреди тя.

Атанасова посочи, че и към момента в държавната администрация има конкурсна процедура за съответната позиция.

Настоящите служители на такива позиции и тези, които предстои да бъдат назначени до 1 декември, няма да бъдат подлагани на теста.

"Това е двоен стандарт, абсолютно алогично е. Доста дискриминационен е този елемент. Правителството трябва да ревизира тези текстове. Думичката "може" присъства и в този законопроект - може да стане, ама може и да не стане. Разковничето е в преценката на ръководителите", каза още Атанасова.

Тя изтъкна, че корупцията не започва от служителя.

"Или е принуден да го направи, или над него в поставен чадър на по-високо ниво. Натискът винаги идва отгоре - кой да бъде проверен, как да бъде проверен.

Рибата се вмирисва откъм главата", изтъкна Аанасова.

По думите ѝ има риск този инструмент да освободи част от служителите, които определя като неудобни и ненадеждни, за да се назначат удобни хора, които ще изпълняват разпорежданията.

Кремена Атанасова съобщи,

че в момента на тъмно текат съкращения в ключови структури на държавната администрация:

Агенция "Социално подпомагане"

Агенция по заетостта

Инспекция по труда

Национален статистически институт

"Тези съкращения са оформени като оптимизация, съкращават се по малко хора на етапи. Съкращаването на тези хора ще доведе до напускането на техни колеги, защото обемът от работа ще стане непосилен", заключи председателят на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа".