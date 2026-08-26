Парамедици: Нужно е обучение по спешна помощ в рехабилитационните болници

Парамедици настояват за практическо обучение по спешна помощ в рехабилитационните болници у нас. Това потвърди председателят на Съюза на парамедиците Ива Пехливанова пред "България сутрин".

Според нея липсва базова подготовка на медицинския персонал за реакция при спешни състояния, а проблемът е особено сериозен заради отдалечеността на част от лечебните заведения от спешна помощ.

"Много от тях се намират на повече от 40 минути път с кола от най-близкото лечебно заведение със спешно приемно отделение", посочи Пехливанова.

По думите ѝ в рехабилитационните центрове могат да възникнат различни спешни ситуации, включително при пациенти с множество придружаващи заболявания и медикаментозна терапия.

Сред възможните състояния тя посочи сърдечносъдови и кардиологични влошавания, преходни исхемични състояния, хипертонични кризи и хипогликемия.

Според Пехливанова дори лекари, завършили обучението си преди години, невинаги се чувстват достатъчно подготвени да окажат първа помощ при спешен пациент.

"Нашият апел е стъпка по стъпка. Нека започнем първо с обучението на медицинския персонал, като тук визирам не само рехабилитаторите", заяви тя в ефира на Bulgaria ON AIR.

Пехливанова посочи, че обученията могат да бъдат провеждани и на място в специализираните болници за рехабилитация от инструктори, които работят по европейските протоколи и алгоритми за оказване на спешна медицинска помощ.

Според нея един или двама парамедици в лечебно заведение биха били достатъчни в зависимост от обема на работа, тъй като спешните случаи не са чести, но могат да крият сериозни рискове.

"Тук не става въпрос за повишаване на заплащането, а по-скоро за оказване на адекватна медицинска помощ", каза тя, отхвърляйки идеята, че допълнителното обучение задължително трябва да води до увеличение на заплатите.

Експертът обърна внимание и на сериозния кадрови дефицит в сектора.

"Огромен е кадровият дефицит. Нивото на подготовка и обучение също не е актуализирано от доста години", подчерта председателят на Съюза на парамедиците в България.