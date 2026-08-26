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Внезапно наводнение помете стотици хора в Непал, има загинали ВИДЕО

Голяма част от изчезналитеса туристи

26.08.2026 | 14:37 ч. 0
Внезапно наводнение помете стотици хора в Непал, има загинали ВИДЕО

Най-малко 17 души са загинали, а стотици хора са в неизвестност след внезапно наводнение в река Бхоте Коши по границата между Непал и Тибет. 

В актуализация, споделена в X, Непалският съвет по туризъм съобщава, че е идентифицирал общо 384 туристи като изчезнали, включително 291 чуждестранни граждани и 93 непалски граждани.

От Съвета заявиха, че "работят за проверка" на "местонахождението и състоянието на безопасност" на пътуващите през региона.

Наводнението удари рано в сряда в Расува, северно от столицата на Непал Катманду.

Видеоклипове от Непал показват отнесен мост и срутени многоетажни сгради от силата на наводнението, както и последствията от разрушения град с много разрушени сгради. На кадрите се вижда как река Тришули внезапно приижда. Около 40 секунди след началото на видеото тежестта на внезапното наводнение откъсва моста от опорите му и го отнася бързо надолу по реката. Няколко секунди по-късно няколко сгради също се срутват.

Не е ясно точно колко са разрушени, но много сгради близо до брега на реката са изчезнали, частично са се срутили или са покрити със седименти от силата на наводнението.

Йи Лианг, китайски бизнесмен, базиран в Катманду, Непал, казва, че неговата логистична компания има седем контейнерни камиона в района на внезапното наводнение, всички с персонал от непалски служители.

"Загубихме връзка с всички тях. Няма сигнал, така че не можем да се свържем с никого", казва той пред BBC.

Йи казва, че доколкото му е известно, не е имало предупреждение.

"Имаше случайни кални свлачища и свлачища, особено през дъждовния сезон, но това изглежда много по-сериозно", добавя той.

От тибетска страна, Гуан Даосюан в провинция Съчуан казва пред BBC, че е загубил връзка със съпругата си късно в сряда сутринта. Тя работи за държавна строителна компания, занимаваща се със строителството на пътища и мостове в Тибет.

Гуан споделя, че непалските власти са се опитали да изпратят хеликоптер, за да огледа района, тъй като достъпът до пътищата е бил прекъснат, но силните ветрове са затруднявали достигането на мястото на самолета.

Според Непалския борд по туризъм, чуждестранните граждани, изчезнали в Непал, включват:

12 британски граждани
105 индийци
37 индийци, които не са местни жители
17 малайзийци
4 южноафриканци
3 американци
1 австралиец
1 холандец
111 националности, които все още не са потвърдени

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Тагове:

Непал Тибет наводнение загинали изчезнали туристи
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