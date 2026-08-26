Внезапно наводнение помете стотици хора в Непал, има загинали ВИДЕО

Най-малко 17 души са загинали, а стотици хора са в неизвестност след внезапно наводнение в река Бхоте Коши по границата между Непал и Тибет.
В актуализация, споделена в X, Непалският съвет по туризъм съобщава, че е идентифицирал общо 384 туристи като изчезнали, включително 291 чуждестранни граждани и 93 непалски граждани.
От Съвета заявиха, че "работят за проверка" на "местонахождението и състоянието на безопасност" на пътуващите през региона.
Наводнението удари рано в сряда в Расува, северно от столицата на Непал Катманду.
Видеоклипове от Непал показват отнесен мост и срутени многоетажни сгради от силата на наводнението, както и последствията от разрушения град с много разрушени сгради. На кадрите се вижда как река Тришули внезапно приижда. Около 40 секунди след началото на видеото тежестта на внезапното наводнение откъсва моста от опорите му и го отнася бързо надолу по реката. Няколко секунди по-късно няколко сгради също се срутват.
A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.— Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026
The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l
Не е ясно точно колко са разрушени, но много сгради близо до брега на реката са изчезнали, частично са се срутили или са покрити със седименти от силата на наводнението.
Today, a flash flood has swept through markets, settlements, and hydropower projects along the Bhotekoshi River in Timure and Syabrubesi, Gosainkunda Rural Municipality, Rasuwa District, Bagmati Province, Nepal. pic.twitter.com/DWVsGQpRzV— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026
Йи Лианг, китайски бизнесмен, базиран в Катманду, Непал, казва, че неговата логистична компания има седем контейнерни камиона в района на внезапното наводнение, всички с персонал от непалски служители.
"Загубихме връзка с всички тях. Няма сигнал, така че не можем да се свържем с никого", казва той пред BBC.
Йи казва, че доколкото му е известно, не е имало предупреждение.
"Имаше случайни кални свлачища и свлачища, особено през дъждовния сезон, но това изглежда много по-сериозно", добавя той.
От тибетска страна, Гуан Даосюан в провинция Съчуан казва пред BBC, че е загубил връзка със съпругата си късно в сряда сутринта. Тя работи за държавна строителна компания, занимаваща се със строителството на пътища и мостове в Тибет.
🇳🇵 This is Nepal after a devastating flash flood hit key areas and one of its major rivers. 🌊
The terrifying visuals show the sheer scale of destruction caused by the floods.#NepalFlood #FlashFlood #Nepal #FloodAlert pic.twitter.com/2xDA2mOLsU— Payall Singhh (@PayallSingh13) August 26, 2026
Гуан споделя, че непалските власти са се опитали да изпратят хеликоптер, за да огледа района, тъй като достъпът до пътищата е бил прекъснат, но силните ветрове са затруднявали достигането на мястото на самолета.
Според Непалския борд по туризъм, чуждестранните граждани, изчезнали в Непал, включват:
12 британски граждани
105 индийци
37 индийци, които не са местни жители
17 малайзийци
4 южноафриканци
3 американци
1 австралиец
1 холандец
111 националности, които все още не са потвърдени