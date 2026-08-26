Кошмар в Пакистан: 14 новородени бебета загинаха при пожар в родилно отделение

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Най-малко 14 новородени бебета загинаха при пожар, избухнал в родилното отделение на една от най-известните държавни болници в Пакистан.

Пожарът е избухнал а в ранните часове на сряда и е обхванал отделението в Пакистанския институт по медицински науки - най-голямата държавна болница в Исламабад.

Изявление на болничната администрация потвърди, че 14 новородени бебета са загинали при пожара.

Говорителят на болницата д-р Анееза Джалил каза пред вестник "Dawn", че по това време в отделението е имало 15 бебета и че "едно бебе е било спасено от лекар".

Жени, които току-що са родили, са били принудени да тичат надолу по няколко стълби, за да се евакуират, пишат от The Guardain.

Министърът на здравеопазването Мустафа Камал каза, че много от бебетата са били в кувьози или на кислород и че кислородните бутилки са влошили пожара. Той предположи, че пожарът е причинен от климатик, но разследващите все още са на място и властите не са потвърдили причината. В болницата продължават ремонтни дейности и строителство.

Сохаил Ашраф, главният комисар на Исламабад, заяви, че спешното обаждане е било подадено малко преди 7 часа сутринта, като спасителни и полицейски екипи бързо са пристигнали на мястото.

"Пожарът е незабавно овладян и децата са незабавно преместени в отделението за интензивно лечение", се казва в изявлението на болничната администрация.

Премиерът Шехбаз Шариф нареди на властите да проведат незабавно разследване на инцидента, който е един от най-смъртоносните болнични пожари от години.

"Подобна ситуация, включваща деца, е непоправима", каза Шариф. "Отговорните трябва да бъдат идентифицирани и да се предприемат най-строгите действия."

Президентът на Пакистан Асиф Али Зардари изрази съболезнования на семействата на новородените бебета. В изявление той заяви, че загубата на животи е "сърцераздирателна".

Пожарите в големи сгради като фабрики и търговски центрове са чести в Пакистан, често поради лоши закони за безопасност и небрежно прилагане на строителните норми.