Велообщността излиза на протест "Искам да карам велосипед в София"

Велообщността излиза на протестно шествие в столицата под надслов "Искам да карам велосипед в София". Събитието е насрочено за петък в 19 ч.

"Пречките са безопасността, окаяното състояние на велосипедната мрежа, дори не е и мрежа. Над 50% от алеите са по-стари от 2018 г. Това ги прави в разрез с регламента и с наредбите за това каква да бъде велосипедната инфраструктура. Те са небезопасни, тесни", каза Иво Делин от Сдружение "Велоеволюция" в "България сутрин".

По думите му това, което може да се направи в най-кратки срокове, е да се прегледат всички рискови места, всички стари велоалеи.

"В по-дългосрочен план е Столичната община да се опита да навакса всички планове, които е имала някога, за изграждането на велосипедна инфраструктура. В момента дори не сме запълнили плана за 2012 г. на 100%. Още тогава беше планирано да има трасе от "Младост" до "Люлин", заяви Делин пред Bulgaria ON AIR.

Към момента се използват под 60 км велоалея, отбеляза гостът.

"Столичната община се хвали, че са подминали 100 км, Йорданка Фандъкова се хвали, че ще направи до 2014 г., до 2016 г. трябваше да са над 200 км. В момента имаме 60 км използваеми и може би 100 км на хартия."

Според Делин, откакто е влязъл последният мандат на общината - има работна група, в която се обсъждат промени и се правят поправки.

"Но е само на ниво обсъждане. Дори стари проекти, които са минали всичките процедури, не биват възлагани. Общността се надигна, защото полицията прочете един член от закона, къде правилно, къде не, и започна да ходи по парковете да спира нормално придвижващи се хора с велосипеди. Един от проблемите е как да караме с децата си, когато парковете, градините, училищата са забранени със закони и наредби", заяви представителят на Сдружение "Велоеволюция".

Велопоходът, организиран в петък, ще стартира от пилоните на НДК, като в 19:30 ч. ще се придвижи към ключови булеварди.