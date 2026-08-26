Засилени мерки за сигурност в Атина преди двубоя между АЕК и "Левски"

Засилени мерки за сигурност са въведени в гръцката столица Атина преди днешния футболен двубой между отборите на АЕК (Атина) и „Левски“ (София), съобщиха гръцки медии.

Двубоят, който е реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига, започва в 22:00 часа местно време на стадион "АЕК Арена", известен и като "Агия София", в квартал Неа Филаделфия в северните части на атинската агломерация.

Гръцките медии съобщават, че мерките за сигурност около срещата са засилени заради очакваното присъствие на около 1600 привърженици на "Левски". В информацията се посочва, че целта е да бъде ограничена възможността за контакт между двете агитки.

За българските запалянковци е създадена специална организация за придвижване до стадиона. Феновете на "Левски" се очаква да се съберат в 17:00 часа на предварително определено място при Олимпийския спортен комплекс ОАКА в атинския район Маруси. Оттам ще бъде организирано тяхното придвижване до стадиона на АЕК.

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Реваншът в Атина е решаващ за класирането в основната фаза на Шампионската лига. Първата среща между Левски и АЕК на Националния стадион "Васил Левски" в София завърши при резултат 0:0. Победителят от двубоя тази вечер ще продължи в Шампионската лига.

(Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров)