Янка Тянкова: Предложенията за кандидати за членове ВСС от парламентарната квота са 26,

Предложенията за кандидати за членове на Съдийската и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота са 26, каза председателят на Комисията по правни въпроси и народен представител от „Прогресивна България“ (ПБ) Янка Тянкова на брифинг в парламента.

Общо до този момент са постъпили 26 предложения, направени от представители на неправителствени организации, сред които от съдии, прокурори, университети и други. От тях 20 са за Съдийската колегия, а шест за Прокурорската, обясни депутатът и обяви, че списъкът ще бъде оповестен днес.

Цялата процедура по избор на членове на Съдийската и Прокурорската колегия на ВСС от квотата на Народното събрание трябва да приключи до 20 ноември, допълни Тянкова.

Тя поясни:

"Това ще бъде съдържанието на списъка, с който, всъщност, ние сме сложили край на т.нар. несъществена или предварителна фаза от производството по номиниране на кандидати за ВСС от парламентарната квота, както в частта за съдийската, така и за прокурорската", добави Тянкова.

По думите й след публикуване на този списък тече нов 14-дневен срок, в който започва вече същинската фаза по номиниране на кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота, като инициативата вече принадлежи на всеки един от народните представители или на група народни представители.

"Като в тази следваща фаза, в рамките на този 14-дневен срок, народните представители могат да припознаят някои от кандидатите, които са оповестени в този списък, независимо, че те не са ги предлагали, и след това могат да предложат и някой друг кандидат, който не фигурира в този списък", каза още председателят на парламентарната правна комисия.

Тянкова обърна внимание, че въвеждайки в процедурните правила тази несъщинска фаза от производството по номиниране на кандидати за членове на ВСС от парламентарната квота, се дава възможност за една широка гласност и възможност на лица, физически или юридически, да номинират свои кандидати, които са достойни хора, професионалисти, лица с морални и етични качества – "такива, каквито желаем да бъдат следващите членове на ВСС.

"Така разтворихме ветрилото и дадохме възможност за по-широк кръг от лица, които да направят номинации на кандидати", каза още тя.

След това отново ще бъде изготвен списък и оттам нататък ще тече нов 14-дневен срок, в рамките на който кандидатите ще представят своите концепции.

"След това ще започне по същество производството по избор на кандидати за членове на ВСС от НС и съответно ще бъде приет от правната комисия план-график на последващите етапи в производството със сроковете", съобщи още Тянкова.