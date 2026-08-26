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Почина българският шофьор от челната катастрофа между два ТИР-а край Луковит - СНИМКИ

Кабините на камионите са смачкани до неузнаваемост

26.08.2026 | 12:55 ч. 21
Снимка: фейбук

Снимка: фейбук

Шофьорът, пострадал при тежката катастрофа с тирове на пътя София-Плевен, край Луковит, е починал от раните си.

Въпреки светкавичната реакция на спешните екипи и транспортирането му с въздушна линейка до лечебно заведение в Плевен, лекарите не са успели да спасят живота му заради критичното състояние и изключително тежките травми.

челната

В тежкия пътен инцидент около 7:30 часа сутринта между луковитските села Петревене и Румянцево са се ударили два камиона – единият с българска, а другият с румънска регистрация. Загиналият водач е управлявал българския товарен автомобил.

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Другият шофьор, който е румънски гражданин, е извадил огромен късмет и е успял да излезе сам от смачканата кабина. Той също е транспортиран в плевенска болница, но състоянието му е по-леко.

челната

Сблъсъкът е бил толкова силен, че кабините на машините са напълно разбити, а двата камиона са застанали напряко, препречвайки изцяло двете ленти на пътното платно. Товарът им се е разпилял на десетки метри около мястото на удара – шосето е затрупано с дървени плоскости от единия тир и каси с безалкохолни напитки от другия. При удара са деформирани кабините на камионите до неузнавемост. Наложило се е пожарникари да режат ламарините, за да извадят шофьорите.

челната

Екипи на Пътна полиция и пожарната продължават работа на терен по огледа на местопроизшествието и разчистването на пътя. Трафикът остава изцяло блокиран, като движението се пренасочва по обходния маршрут през село Дерманци.

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