50-тонен турски автовоз се заклещи на булевард в Русе

Турски автовоз се заклещи тази сутрин на детелината при слизане от бул. "България" към бул. "Христо Ботев" в Русе. Инцидентът е станал малко преди 7:30 часа, съобщи bTV.

40-годишният турски водач не е съобразил скоростта и траекторията при влизането в завоя и превозното средство е блокирало пътя. Камионът е превозвал ремарке и се води като превозно средство с голяма маса.

На място са изпратени екипи на полицията, които да регулират движението, а водачите трябваше да слизат по следващата отбивка. Пробите на водача за алкохол са отрицателни.

Първоначално шофьорът е искал да бъде извикана техника от Турция, за да освободи камиона, но институциите са изискали да вземе незабавно мерки за освобождаване на пътя.

Така е извикана специализирана техника, която да издърпа 50-тонния тир. Операцията обаче се оказа неуспешна и предстои да бъде осигурен друг кран, който да направи втори опит.

Подобни инциденти е имало и друг път на същото място.