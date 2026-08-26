Българи подпалили големия пожар край Кавала, арестувани са

37-годишна българка и 39-годишен българин са арестувани във връзка с големия пожар, избухнал на 25 август край Кавала.

Според гръцките медии двамата са пътували с автомобила, от който са тръгнали пламъците, съобщава "24 часа".

Инцидентът е станал около 11:00 часа в местността Вриси, малко преди плажа Кариани, на територията на община Пангео. По първоначална информация автомобилът внезапно се запалил, след което огънят се е прехвърлил върху сухата растителност и бързо обхванал намиращата се наблизо горска територия.

Българите са задържани по процедурата за незабавно производство от разследващия екип за престъпления, свързани с пожари, към Противопожарната служба в Кавала.

Арестът им не означава, че пожарът е предизвикан умишлено. Разследването трябва да установи дали двамата носят отговорност за разпространяването на огъня и дали са спазили необходимите мерки за безопасност.

Заради бързото разпространение на пламъците на място са изпратени 34 пожарникари, осем противопожарни автомобила и два специализирани пешеходни екипа. В гасенето са участвали още два самолета, два хеликоптера и водоноски на общината. По-късно пожарът е овладян и е останал без активно огнище. Разследването продължава.

Очаква се компетентната прокуратура да реши дали срещу българската двойка ще бъдат повдигнати обвинения за причиняване на пожар по непредпазливост.