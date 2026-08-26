Българи подпалили големия пожар край Кавала, арестувани са

37-годишна българка и 39-годишен българин са арестувани във връзка с големия пожар, избухнал на 25 август край Кавала.
Според гръцките медии двамата са пътували с автомобила, от който са тръгнали пламъците, съобщава "24 часа".
Инцидентът е станал около 11:00 часа в местността Вриси, малко преди плажа Кариани, на територията на община Пангео. По първоначална информация автомобилът внезапно се запалил, след което огънят се е прехвърлил върху сухата растителност и бързо обхванал намиращата се наблизо горска територия.
Българите са задържани по процедурата за незабавно производство от разследващия екип за престъпления, свързани с пожари, към Противопожарната служба в Кавала.
Арестът им не означава, че пожарът е предизвикан умишлено. Разследването трябва да установи дали двамата носят отговорност за разпространяването на огъня и дали са спазили необходимите мерки за безопасност.
Заради бързото разпространение на пламъците на място са изпратени 34 пожарникари, осем противопожарни автомобила и два специализирани пешеходни екипа. В гасенето са участвали още два самолета, два хеликоптера и водоноски на общината. По-късно пожарът е овладян и е останал без активно огнище. Разследването продължава.
Очаква се компетентната прокуратура да реши дали срещу българската двойка ще бъдат повдигнати обвинения за причиняване на пожар по непредпазливост.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.