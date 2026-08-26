Плевен, Омуртаг и "Луда Яна": Разбиха близо 400 незаконни връзки към водопроводи за 7 месеца

Близо 400 незаконни присъединявания към водоснабдителните системи са разкрити и премахнати през първите седем месеца на 2026 г., съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

За сравнение, през цялата 2025 г. са установени общо 892 незаконни включвания.

От МРРБ посочват, че борбата с кражбите на вода е една от мерките за намаляване на търговските загуби и за по-справедливо разпределение на наличния ресурс, особено в районите с проблемно водоснабдяване.

Фокус върху Плевен

В Плевенско продължава изпълнението на мерки за стабилизиране на водоснабдяването след тежкия режим през 2025 г.

Към средата на 2026 г. са изградени над 6,3 км нови водопроводи, а до края на годината трябва да бъдат добавени още 9,5 км.

До края на 2027 г. ВиК - Плевен планира реконструкция и изграждане на близо 30 км водопроводна мрежа за около 1,9 млн. евро.

Паралелно се обследват и възстановяват водоизточници, локализират се проблемни участъци и се внедряват интелигентни системи за управление.

В ход е и проект по Програма "Околна среда" 2021-2027 г. за 72,7 млн. евро, който включва реконструкция на мрежата, помпени станции, резервоари и въвеждане на SCADA и GIS системи.

Омуртаг търси трайно решение

В Омуртаг, където проблемите с водата са от десетилетия, се изпълнява пакет от инфраструктурни мерки.

Работи се по подмяна на ВиК мрежата, присъединяване към новоизградени водопроводи, модернизация на системите за управление и мониторинг, както и по реконструкция на компрометирани участъци.

ВиК - Търговище наблюдава и довеждащия водопровод от язовир "Ястребино" чрез 12 електронни устройства за следене на налягането в реално време.

"Луда Яна" вече се завирява

През 2025 г. приключи изграждането на язовир "Луда Яна" и прилежащата му инфраструктура.

Съоръжението вече е в процес на поетапно завиряване, а част от водния му обем е запълнен.

Предвижда се прединвестиционно проучване за водоснабдителната система "Луда Яна", което трябва да очертае дългосрочното ѝ развитие и бъдещите инвестиции в региона.

Питейните язовири са запълнени на около 90%

От МРРБ съобщават и за засилен контрол върху комплексните язовири, използвани за питейно-битово водоснабдяване.

Към началото на юли те са били запълнени на около 90% от полезния си обем.

Според ведомството това осигурява по-висока сигурност за водоснабдяването в страната, докато продължават мерките за намаляване на загубите и ограничаване на водните режими.