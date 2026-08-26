Книги край морето: Големи български автори се събират на "Аполония"

Литературата отново ще бъде важна част от празниците на изкуствата "Аполония" в Созопол. Между 31 август и 5 септември в двора на Градската художествена галерия публиката ще може да се срещне с Евгения Кръстева-Благоева, Кирил Топалов, Даниел Вълчев, Мария Касимова-Моасе, Захари Карабашлиев, Галина Златарева и Радослав Бимбалов.

Програмата събира нови романи, предпремиери и разговори за историята, паметта, човешките отношения и миналото.

От Стара София до средновековна България

Литературната програма започва на 31 август от 19:00 ч. с Евгения Кръстева-Благоева и романа "Реките на времето", който отвежда читателите към Стара София и историята на два български рода.

В срещата ще участват още доц. Георги Лозанов, доц. Морис Фадел, Горан Благоев и Преслава Пенева.

На 1 септември от 18:00 ч. Кирил Топалов ще представи "Огънят". Романът ще даде начало на разговор за историята на средновековна България, модериран от проф. Михаил Неделчев.

Само час по-късно - от 19:00 ч., Даниел Вълчев ще срещне публиката с най-новия си роман "Седем дни в Парория", който преплита голямата история с вътрешния свят на човека.

Мария Касимова-Моасе с предпремиера на "Око"

Един от акцентите в програмата идва на 4 септември от 18:00 ч., когато Мария Касимова-Моасе ще представи предпремиерно новия си роман "Око".

Книгата преминава през три различни епохи и проследява съдбите на три жени и една голяма любов. Разговора с авторката ще води Захари Карабашлиев.

Същата вечер от 19:00 ч. самият Карабашлиев ще представи "Последният ловец на делфини". Заедно с проф. Веселин Методиев той ще разговаря с публиката за паметта, човещината и достойнството.

Финал със "Зид"

На 5 септември от 18:00 ч. Галина Златарева ще представи двете части на "Борис и неговите синове".

От 19:00 ч. Радослав Бимбалов ще се срещне с читателите за най-новия си роман "Зид" - история за стените между хората и за възможността те да бъдат преодолени.

Модератор на разговора ще бъде Светлозар Желев.

Всички литературни срещи ще се проведат в двора на Градската художествена галерия в Созопол.