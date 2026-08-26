Лидл България заслужи първата платинена акредитация от Investors in People у нас

Лидл България получи платинена акредитация от Investors in People – един от най-престижните международни стандарти с над 30-годишна история, който оценява как организациите управляват, развиват и подкрепят своите хора. Компанията е първата и единствена в България, постигнала платинен статус.

Според официалните данни на Investors in People това поставя Лидл България в изключително отбрана група организации в световен мащаб. Веригата е една от трите ритейл организации в света с платинен статус и единствената извън Обединеното кралство. Това е особено значимо, защото платиненото ниво e присъдено на едва 8,7% от организациите в световната общност на Investors in People.

Платинената акредитация идва само година след като Лидл България взе златна акредитация от Investors in People. Новото признание е доказателство за устойчив напредък и последователност. „То показва, че практиките ви за управление на хората не са отделени от бизнес резултатите – те са в основата на успеха на всеки служител, на цялостното представяне на бизнеса и на ежедневното преживяване на хората, които работят в Лидл България”, споделя Гуен Пауъл, одитор и представител на Investors in people.

“Високото признание от Investors in people носи едно основно послание и то е, че грижата за хората и средата, в която работят е най-ценната инвестиция, която една компания може да направи. Когато работата се ръководи от общи ценности, а доверието е в основата на диалога, то тогава се развиват и хората и лидерите - онези, които движат екипа и компанията напред с хуманност и визия”, споделя Катерина Шопова, - HR директор и ресорен управител на Лидл България.

Платиненият сертификат е резултат от независим одит и задълбочено проучване чрез множество индивидуални интервюта със служители от всички йерархични нива, оценка на текущите процеси и измерване въздействието на инициативите за развитие в компанията. За Лидл България отличието се основава върху три ключови области:

Лидерството като култура – развитието на ръководителите в компанията, подкрепено от вътрешната програма ЛiДЕР, която насърчава отговорното, приобщаващо и последователно лидерство в екипите на търговските обекти.

– развитието на ръководителите в компанията, подкрепено от вътрешната програма ЛiДЕР, която насърчава отговорното, приобщаващо и последователно лидерство в екипите на търговските обекти. Ценности, вплетени във всекидневните дейности – служителите виждат връзка между етичните принципи на компанията в ежедневната си работа и конкретните действия на ръководството.

– служителите виждат връзка между етичните принципи на компанията в ежедневната си работа и конкретните действия на ръководството. Културата на обратна връзка и постоянно подобрение – интервюираните споделят, че в компанията се насърчават откритият диалог и култура, в която отговорността и автономността подпомагат развитието и приноса към общата цел.

Лидл България се отличава с редица дългосрочни инициативи в подкрепа на служителите и обществото – водещи за сектора условия на заплащане и труд, придобивки и стимули за служителите и членовете на техните семейства, програми за обучение и развитие, социално-отговорни политики и активна подкрепа за младежката заетост и многообразието. Фактът, че екипът оценява устойчивите инвестиции от страна на Lidl, се потвърждава и от вътрешни проучвания, които сочат висока склонност към препоръка от служителите, високи нива на желание за оставане и развитие в компанията, висока оценка за лидерската култура.