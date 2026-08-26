ДБ и ПП търсят общ подход за номинациите за ВСС

„Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ заявиха готовност за общ подход при номинациите за парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Двете формации ще обсъдят както кандидатите, предложени от граждански организации, така и възможността да издигнат свои номинации.

Ще направим своите номинации, ще подкрепим, ще припознаем част от предложенията на гражданския сектор, вероятно да направим и свои нови.

Това каза народният представител от „Демократична България“ Надежда Йорданова пред журналисти в парламента. Тя коментира оповестяването на 26-те инициативни предложения за кандидати за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. По думите й големият брой кандидатури показва, че въведената по настояване на „Демократична България“ възможност за широко участие на гражданския сектор при номинирането на кандидати работи.

Йорданова посочи, че освен високата конкурентност, която ще осигурят номинациите, впечатление прави и качеството на предложенията. По думите й сред публично известните имена се повишава „летвата“ по отношение на професионалните качества и способността на кандидатите да отстояват позициите си. „Надявам се на един процес, който ще приключи с качествен избор на членове на ВСС“, каза тя.

По думите й отговорността на народните представители е да осигурят качествен състав на кадровия орган на съдебната власт. Йорданова посочи, че лошото състояние на съдебната система до голяма степен е свързано с това. „Трайна е нашата политическа позиция, че политическата криза в България не може да бъде решена устойчиво без решаване на кризата в съдебната власт“, заяви Йорданова.

Тя уточни, че изборът на нов ВСС сам по себе си не е съдебна реформа, а изпълнение на конституционно задължение. По думите й обаче политиците имат отговорност да участват в този процес, така че да бъде избран „най-добрият състав“ на кадровия орган на съдебната власт.

По повод разговорите с „Продължаваме промяната“ за общ подход при номинациите Йорданова каза, че от „Демократична България“ смятат за добре да има общ подход с колегите от ПП.

„Настояваме консултациите да започнат незабавно, заедно с бившите ни колеги и коалиционни партньори от „Продължаваме промяната“, каза тя.

По думите й въпрос на дни е да започнат разговорите между двете формации. Йорданова уточни, че след провеждането на вътрешните разговори и вземането на политически решения ще бъде обявено кои кандидати ще бъдат номинирани.

В групата на „Продължаваме промяната“ ще номинираме хора от предложените от инициативните организации, което, разбира се, не изключва и ние да предложим и други кандидати в срока до 9 септември.

Това каза народният представител от „Продължаваме промяната“ Велислав Величков пред журналисти в кулоарите на парламента.

Той посочи, че целта на парламентарната група е да има максимална конкуренция при избора на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), като особено внимание ще бъде отделено на прокурорската колегия.

Величков каза, че сред публикуваните кандидатури е видял още седем-осем „много читави имена“ на хора с доказан професионализъм и интегритет, без публично известни зависимости. Предстои обаче детайлен прочит на биографиите им, уточни той.

По думите му „много обстойно изслушване на кандидатите с всички не само удобни, но и неудобни въпроси“ в правната комисия е част от целите на „Продължаваме промяната“. Според него така ще може да се води разговор за „истински професионалисти, а не по политически квоти и не по хора, които са доказали услужливостта си към сегашното статукво в съдебната власт“.

Величков отбеляза, че сред вече публично обявените кандидатури са тези на Андрей Янкулов за прокурорската колегия и на Таня Радуловска за съдийската колегия. По думите му и двете кандидатури са били номинирани и от сдружението „Правосъдие за всеки“.

Народният представител прогнозира, че изцяло попълнен състав на ВСС може да има около 27-28 ноември, а най-късно в началото на декември. Той обаче не изключи възможността част от кандидатите да не получат необходимите 160 гласа и ВСС да остане с непълен състав.

В такъв случай за останалите места ще бъде открита нова процедура, която трябва да започне в двумесечен срок, обясни Величков. Той изрази надежда да не се стига до този вариант и да бъдат избрани 11 кандидати, които да получат необходимия конституционен брой гласове.

Предстоят сериозни разговори с депутатите от „Демократична България“ и „Прогресивна България“, каза още Величков. Той коментира, че след заявката на ГЕРБ, че няма да издигат кандидатури, а ще подкрепят избирателно част от тях, основните групи, които ще водят разговорите, ще бъдат управляващите и опозицията в лицето на „Продължаваме промяната-Демократична България“.