Парламентът прие купуването на минни ловци втора ръка и оскъпените "Страйкър"-и

Парламентът одобри на първо и второ четене в едно заседание ратифициране на договор за продажба между Министерството на отбраната (МО) на България и Нидерландия за покупката на минен ловец „HNLMS Зирикзии“, клас „Трипарти“, минен ловец „HNLMS Вилемстад“, клас „Трипарти“, и минен ловец „HNLMS Схийдам“ от същия клас.

Депутатите приеха ратифициране и на меморандума за разбирателство между МО, министъра на отбраната на Белгия и министъра на отбраната на Нидерландия относно прехвърлянето на минни ловци – клас „Трипарти“, като оперативни във Военноморските сили на Белгия и Нидерландия, включително съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване.

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В договора се регламентират ангажиментите на България и Нидерландия по придобиването на трите нидерландски кораба, в т.ч. ангажимент на нидерландската страна е да прехвърли собствеността на всеки един от корабите, след като бъде извършен необходимият обем дейности за възстановяване на техническите им способности и увеличаване на експлоатационния им ресурс.

Обхватът на меморандума включва придобиване на седем кораба тип „минен ловец“ (три нидерландски и четири белгийски кораба), включително съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване. Корабите разполагат със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини и миноподобни обекти, оперативни са по стандартите на НАТО и в момента се експлоатират от белгийските и нидерландските ВМС.

Съгласно меморандума български ангажимент е заплащането на стойността на ремонтно-възстановителните дейности на седемте кораба до степен, покриваща стандартите за оперативна готовност на алианса, както и обучение на украински екипажи на минни ловци. Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности за един кораб е до 6 млн. евро, или общо до 42 млн. евро.

Христо Симеонов от „Прогресивна България“ посочи, че един от основните проблеми, с които се сблъскват нашите Военноморски сили, е малкият брой единици, с които разполагат, и това сериозно ограничава възможностите им за решаване на оперативно-тактически задачи. Придобиването на седемте кораба е голяма крачка напред в правилната посока. Това ще позволи изграждането на пълноценна флотилия и ще гарантира изпълнението на ангажиментите ни в противоминната група в Черно море, каза той. По думите му, стойността на придобиване на тези кораби е нищожна спрямо това, което получаваме. Стойността е само за ремонта на съдовете, а самите тях получаваме безвъзмездно.

Конфликтът в Украйна превърна Черно море в рискова зона. Заплахата от свободни котвени мини и от безпилотни апарати е съвсем реална и застрашава корабоплаването. В тази среда надеждна противоминна способност не е лукс. Това не са просто чистачи на мини, те притежават редица способности – от охрана на критична подводна инфраструктура до търсене и спасяване, каза Симеонов.

На нас са ни необходими тези кораби, защото считаме, че още утре имаме нужда от тях. България има нужда от това въоръжение час по-скоро, коментира Иво Цанев от ДПС.

Неприятна точка е обучението на украинския екипаж. Украинците нямат такива кораби, тогава защо ги обучаваме, каза Ивелин Първанов от „Възраждане“. България е крайно време да помисли за своя суверенитет и той трябва да бъде изкован тук, в Народното събрание, добави той.

Депутатите приеха и повишената цена на бойните машини "Страйкър". В мотивите към законопроекта се посочва, че има увеличение на общата стойност на Договор BU-B-UCP за придобиване на машините „Страйкър“ с 44 790 260 щатски долара.

Българската армия има нужда от нови бронирани машини и изборът на военна експертиза е точно този - придобиване на машините "Страйкър", каза министърът на отбраната Димитър Стоянов от парламентарната трибуна в рамките на дебатите по законопроекта за увеличението на стойността на договорите за „Страйкър“.

Процесът за придобиването на машините е започнал реално през 2023 г., като е сключен договор. Началото на процеса за промяна на стойността на трите договора е през май 2025 г., посочи Стоянов. По думите му е ясна необходимостта от реализирането на трите договора.

По време на дебатите Ивелин Първанов от „Възраждане“ посочи, че "вземаме най-старата платформа в САЩ и се опитваме да правим нещо модерно". Стигнали сме до „Страйкър“, който на тях не им трябва, каза той. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов каза, че няма да подкрепят законопроекта.

Още през май 2025 г. от Програмния офис на „Страйкър“ за България е посочена необходимостта от увеличаване на стойността, както и промяна в графика за доставка на машините, каза вчера министърът Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия, която подкрепи увеличението на стойността на договорите за машините „Страйкър“